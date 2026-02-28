Attualità
video suggerito
video suggerito

Omicidio Firenze, arrestate 3 persone: erano in casa con la vittima, avevano coltelli e mazze da baseball

Svolta nelle indagini dell’omicidio di venerdì a Firenze: tre persone, trovate in casa insieme all’uomo ucciso, sono state arrestate. All’origine della rissa e dell’omicidio ci sarebbe il tentativo di riscossione violenta di un debito non saldato.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
La palazzina alla periferia di Firenze dove questa notte è stato trovato un uomo senza vita
La palazzina alla periferia di Firenze dove questa notte è stato trovato un uomo senza vita

Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto la notte del 27 febbraio a Firenze: i carabinieri hanno compiuto tre arresti, si tratta delle persone che si trovavano insieme alla vittima in casa in via Reginaldo Giuliani. Tutto è nato da una lite in strada poi andata avanti nella casa in cui un uomo è stato ucciso.

Erano da poco passate le 2 della notte del 27 febbraio quando, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini al 112 per una rissa in atto, i militari del Nucleo Radiomobile di Firenze sono arrivati nell’appartamento dove era ancora in corso una vera e propria rissa. In quella casa, secondo quanto accertato dai militari, c’erano almeno quattro persone che si fronteggiavano armate di coltelli e mazze da baseball.

Il loro violento litigio aveva avuto inizio in strada, dove in tre avevano cominciato a fronteggiarsi, poi si erano spostati nella casa dove vi erano altre due persone (uno dei quali – fanno sapere i carabinieri – partecipava attivamente ai successivi sviluppi). I carabinieri intervenuti, considerata la scena che si sono trovati davanti, hanno dovuto estrarre armi a scopo di deterrenza per fermali. A terra ferite sono rimaste tre persone, tutte in stato di incoscienza e con profonde ferite. Una quarta persona è rimasta illesa.

Leggi anche
Uomo di 40 anni viene accoltellato in casa e chiama le forze dell'ordine: arrestati un 37enne e una minorenne

La persona che ha poi perso la vita è un italiano di 34 anni: è stato colpito con un’arma da taglio. Gli altri tre uomini, dopo le cure, sono stati tratti in arresto per rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio, per tale ragione associati al carcere di Sollicciano. All’origine della rissa e dell’omicidio, secondo quanto emerso nel corso delle prime indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze e condotte dai Carabinieri del Reparto Operativo, ci sarebbe il tentativo di riscossione violenta di un debito non saldato le cui ragioni sono in corso di accertamento.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Israele e Usa bombardano l’Iran, Trump e Netanyahu: "Iraniani, ribellatevi”
Media: “Khamenei è in luogo sicuro, non a Teheran”
Trump: "Distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare"
Tajani: "Teheran non può avere l'arma nucleare". Meloni convoca riunione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views