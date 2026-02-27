Uomo trovato morto in casa a Firenze con ferite da arma da taglio sul corpo: ipotesi omicidio

Un uomo è stato trovato senza vita alla periferia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Un uomo è stato trovato morto questa notte in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, alla periferia della città. Sul corpo sarebbero stati rinvenuti segni di armi da taglio. Tra le prime ipotesi investigative al momento c'è l'omicidio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118.

Articolo in aggiornamento