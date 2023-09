Omicidio Alessandria, il giardiniere che ha trovato i corpi in Rsa: “Martino aveva un coltello in gola” Il giardiniere che ha trovato i corpi di Martino Benzi e della suocera Carla Schiffo nella Rsa di Alessandria dove quest’ultima era ricoverata: “Ho sentito le urla. Mi sono avvicinato e ho visto l’uomo a terra con il coltello piantato in gola”.

A cura di Ida Artiaco

"Stavo annaffiando dei fiori nel giardino della Rsa quando ho sentito le urla. Mi sono avvicinato e ho visto l'uomo a terra con il coltello piantato in gola". A parlare è il giardiniere della casa di riposo di Alessandria dove ieri Martino Benzi, ingegnere di 67 anni, ha ucciso la suocera Carla Schiffo, che lì era ricoverata, e poi si è suicidato dopo aver ammazzato anche la moglie, la 55enne Monica Berta, e il figlio di 17 anni nella loro abitazione di via Lombroso.

Il giardiniere, intervistato da Mattino Cinque News nella puntata andata in onda questa mattina su Canale 5, è stato il primo a scoprire i cadaveri del killer e della suocera. "Dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri, non ho letto nessun biglietto lasciato dall'uomo anche perché non abbiamo toccato nulla", ha concluso il giardiniere.

Intanto, Alessandria è ancora sotto choc per quanto successo alla famiglia, che tutti i residenti ricordano come molto tranquilla. "Ho visto Martino e sua moglie il giorno prima, siamo entrati insieme nel palazzo. Non ho mai sentito urla e litigi provenire dal loro appartamento, solo ieri mattina ho sentito un urlo, non troppo forte, da parte della signora Monica. Ma non avevo capito cosa fosse successo", ha detto una vicina di casa.

Martino Benzi e Monica Berta

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e soprattutto il movente. Tra le piste c'è anche quella economica anche se le parole scritte da Benzi in un biglietto – "sono rovinato" – secondo gli inquirenti potrebbero non essere direttamente collegate a problemi economici. Ma si sa anche che la moglie Monica, che nel 2006 aveva dato alla luce il loro bambino, era malata.

Secondo quanto ha appreso LaPresse, i carabinieri di Alessandria hanno sentito il fratello di Martino Benzi. Le sue dichiarazioni come persona informata sui fatti sarebbero state verbalizzate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Alessandria sulla strage familiare: il fascicolo è aperto per omicidio.