Chi è Martino Benzi, il killer di Alessandria che ha ucciso moglie, figlio e suocera e si è suicidato Martino Benzi, 67enne libero professionista di Alessandria, ha ucciso nella mattinata di oggi la moglie Monica, il figlio 17enne e la suocera Carla, successivamente si è suicidato. Da chiarire il movente della strage.

A cura di Ida Artiaco

Martino Benzi e Monica Berta.

Choc ad Alessandria, dove questa mattina un uomo di 67 anni, Martino Benzi, ha ammazzato il figlio di 17 anni mentre stava dormendo e la moglie Monica Berta, di 55 anni, che si trovavano in casa in via Lombroso. Poi è andato nella casa di riposo dove era ricoverata la suocera 80enne, Carla Schiffo, che ha ucciso a coltellate, e si è suicidato.

Una strage familiare la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire esattamente cosa è successo nelle scorse ore e il movente che ha spinto l'uomo a sterminare la sua famiglia. Ecco cosa sappiamo finora sull'assassino e sulle vittime.

Chi era Martino Benzi, che ha ucciso moglie, figlio e suocera ad Alessandria

Ad uccidere moglie, suocera e figlio è stato Martino Benzi, ingegnere libero professionista di 67 anni. Si occupava prevalentemente di siti web, progettandoli e curandone il posizionamento nei motori di ricerca.

Facendo una ricerca su internet si trova per altro un suo vecchio blog, su cui scriveva: "Sono uno che — nato nel 1956 — si è deciso a fare un figlio a cinquant’anni, età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno. Allora non stupitevi se questo blog, a volte, presenterà dei contenuti stranamente incongrui per il pacato gentiluomo che dovrei e vorrei essere".

Sempre nella pagina di presentazione del suo blog ha continuato scrivendo: "Mi piace raccontare. E scrivere. Ho incominciato a farlo seriamente il giorno in cui mio figlio ha compiuto diciotto mesi e all’inizio era la trascrizione delle favole raccontate a lui, poi sono diventate storie per quando fosse stato più grande". E poi ancora: "Ci sono però altre storie, altri racconti per un pubblico adulto, e quelli ve li dovrete sorbire, a meno che i vostri commenti non siano tanto lapidari — lapidatori — da costringermi a chiudere baracca e burattini per la vergogna".

Chi sono le vittime della strage di Alessandria: Monica, il figlio e la mamma Carla

Non si sa perché Martino oggi abbia deciso di mettere fine alla vita del figlio 17enne, della moglie Monica Berta, 55 anni, e della suocera Carla Schiffo, 80 anni, prima di suicidarsi.

Monica Berta (Facebook).

Monica, classe 1968, che lavorava a Valenza Po, in passato risulta che abbia sofferto di una malattia che l'aveva costretta ad un lungo ricovero in ospedale. Nel 2006 dalla loro unione è nato il loro bambino, che a settembre ha ricominciato la scuola all'Itis Alessandro Volta.