video suggerito

Omicidio a Oristano, la lite in strada nella notte e poi gli spari: ucciso 44enne Un uomo di 44 anni, Francesco Salis, è stato ucciso in strada a Santa Giusta, a pochi chilometri da Oristano, al culmine di una lite. I carabinieri avrebbero già individuato il presunto assassino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Omicidio nella notte tra venerdì e sabato a Santa Giusta, nella zona di Oristano. La vittima è un uomo di 44 anni – Francesco Salis il suo nome – che è stato ucciso in strada con una fucilata al culmine di una lite.

L’episodio è avvenuto in via Dante e quando il personale del 118 è giunto sul posto l'uomo era già in gravissime condizioni. Aveva una ferita all’addome e presentava una copiosa perdita di sangue: lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Oristano, ma nulla hanno potuto fare i medici per salvarlo. Il 44enne è deceduto poco dopo.

Sull’omicidio indagano i carabinieri che, stando a quanto si apprende, avrebbero già individuato il presunto assassino. Si tratterebbe di un 45enne che sarebbe già in caserma per l’interrogatorio. L’esatta dinamica e il movente sono ancora in corso di accertamento, ma a scatenare la furia omicida sarebbe stata una lite per motivi personali.

Secondo quanto si è appreso, vittima e assassino avrebbero avuto un'accesa discussione in strada nella notte: a un certo punto l’aggressore sarebbe andato a prendere il fucile a casa per poi tornare e sparare contro il rivale che si è accasciato a terra.