Oltre un quintale di Nutella abbandonata tra gli ulivi a Locorotondo, in Puglia: interviene Ferrero I volontari dell’unità interregionale di protezione ambientale di Wardapark, hanno ritrovato nella zona di Locorotondo, oltre un quintale di Nutella abbandonata tra gli ulivi. E in Puglia sono arrivati gli ispettori Ferrero per individuare il colpevole e smaltire il prodotto abbandonato.

A cura di Chiara Ammendola

La Nutella ritrovata tra gli ulivi a Locorotondo

Erano stati abbandonati tra gli ulivi della Valle d'Itria, in una zona boschiva di Locorotondo, a contrada Serralta. A trovarli, quelle decine di barattoli di Nutella, sono stati i volontari dell'Unità Interregionale di protezione ambientale Wardapark che hanno immediatamente segnalato la scoperta avvenuta lo scorso gennaio. In pochi giorni la notizia è giunta anche all'azienda produttrice "Ferrero", che ha inviato sul posto degli ispettori per fare luce sull'accaduto.

A raccontare la vicenda sui social è stato Michelangelo Schiavone, ispettore ambientale presso il comune di Locorotondo, in Puglia. “Il quintale di Nutella trovata nel bosco mi è andato proprio storto – ha scritto in un post su Facebook qualche settimana fa – devo trovare il colpevole”. E in questo ad aiutarlo sono accorsi anche gli addetti del team security della Ferrero che hanno avviato un'indagine per risalire al lotto in questione e individuare il responsabile.

La Nutella abbandonata a Locorotondo

I barattoli di Nutella sono stati trovati il 23 gennaio nel bosco in contrada Serralta, a Locorotondo. Si tratta di tredici confezioni da dodici barattoli da 650 gr. per un peso di oltre un quintale, scadute nel 2021. Le foto postate sui social dal comandante Schiavone sono arrivate in Piemonte: “Oggi mi hanno telefonato direttamente dalla Ferrero – le sue parole – non credevo alle mie orecchie! Al telefono ho trovato persone sconcertate quanto me. Sono determinati a trovare il loro cliente ‘incivile'. E non solo, si sono messi a disposizione per lo smaltimento nei prossimi giorni”.

Lo staff della Ferrero ha raggiunto gli uffici delle guardie ambientali in via dei Prati, a Locorotondo, anche per provvedere al corretto smaltimento dei vasetti ancora confezionati: “Grazie per quello che fate e che avete fatto. Grazie per aver preso a cuore questa vicenda quanto noi. La Ferrero è un'azienda seria e non transige assolutamente su cose simili”, il ringraziamento di Schiavone che proprio in quel tratturo aveva installato una fototrappola: le immagini saranno adesso visualizzate per individuare il colpevole.