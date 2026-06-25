Nutella Muffin e Nutella Croissant richiamati da Ferrero per possibili frammenti metallici

La Ferrero ha annunciato un immediato richiamo dai supermercati di tre lotti di Nutella Croissant e otto Lotti di Nutella Muffin per una possibile presenza di frammenti metallici nei prodotti dolciari. L’allerta riguarda specifici Lotti distribuiti in sette paesi tra cui l’Italia.

Diversi Lotti di Nutella muffin e Nutella croissant sono stati richiamati dal commercio a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di frammenti metallici nei prodotti dolciari. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda produttrice Ferrero attraverso i suoi canali di comunicazione informando la clientela di aver disposto l'immediato ritiro da negozi e supermercati di tre lotti di Nutella Croissant e otto Lotti di Nutella Muffin. Si tratta di prodotti da forno surgelati che la storica azienda di Alba produce nei propri stabilimenti distribuendoli e commercializzandoli poi in tutta Europa, compresa l'Italia.

L'allerta alimentare, scattata in via precauzionale su disposizione della stessa Ferrero, riguarda infatti ben sette paesi in cui Lotti interessati sono stati distribuiti. Nel dettaglio, il richiamo riguarda specifici lotti distribuiti in Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. I prodotti oggetto del richiamo sono stati preparati e confezionati nello stabilimento Fresystem Spa (Gruppo Ferrero) che si trova in Zona industriale ASI, località Pascarola, a Caivano, nella città metropolitana di Napoli.

I Nutella Muffin richiamati, venduti in confezioni da 688 grammi, appartengono ai lotti:

Leggi anche Ragù di cinghiale richiamato da Carrefour per segnalazione di possibili frammenti di vetro

L124Z39 con il termine minimo di conservazione fissato al 04/05/2027,

L125Z39 con il TMC 05/05/2027,

L138Z39 con il TMC 18/05/2027,

L145Z39 con il TMC 25/05/2027,

L148Z39 con il TMC 28/05/2027,

L149Z39 con il TMC 29/05/2027;

L139Z39 con il TMC 19/05/2027;

L127Z39 con il TMC 07/05/2027;

I Nutella Croissant richiamati, venduti in confezioni da 4 pezzi per 340 grammi, appartengono ai lotti numero:

L126Z39 con il TMC 06/05/2027,

L133Z39 con il TMC 13/05/2027,

L134Z39 con il TMC 14/05/2027.

Come spiega la stessa Ferrero, il richiamo è scattato a causa del rischio che alcuni prodotti possano contenere frammenti metallici. Ai consumatori che potrebbero aver acquistato i prodotti interessati viene chiesto di non consumarli e di restituirli al punto vendita.

"I prodotti interessati sono limitati a specifici lotti. Nessun altro prodotto Nutella è interessato e i consumatori possono continuare a consumare i loro prodotti come di consueto" specifica la storica azienda dolciaria piemontese, aggiungendo che "Le autorità per la sicurezza alimentare sono state informate nei rispettivi Paesi e Ferrero si sta coordinando con clienti e partner per garantire l’efficace richiamo dal mercato dei prodotti interessati".