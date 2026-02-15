Olimpiadi Cortina, allarme bomba a pochi passi da Casa Italia ma era una valigia dimenticata

Sul posto a Cortina sono intervenuti agenti di polizia con squadra di artificieri e cani anti esplosivo ma gli animali non hanno segnalato nulla. La valigia quindi è stata aperta e si è rivelata un semplice bagaglio dimenticato.

Momenti di tensione nelle scorse ore a Cortina d'Ampezzo durante le Olimpiadi invernali 2026 in corso in questi giorni. Un bagaglio abbandonato in strada, infatti, ha fatto scattare un allarme bomba nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 febbraio, e nella nota località sciistica della provincia di Belluno, in questi giorni affollata come non mai per l’evento mondiale, sono dovute intervenire forze dell'ordine e artificieri. L’allerta è scattata poco prima delle 19:00 quando in parecchi hanno notato e quindi segnalato una valigia lasciata incustodita in strada nella zona pedonale, accanto a una panchina, innescando l’intervento degli artificieri.

Quel bagaglio abbandonato in effetti è apparso subito strano e ha fatto scattare immediatamente le procedure previste in simili casi con l’evacuazione precauzionale della zona e la chiusura delle strade limitrofe. Come segnala Il Gazzettino, del resto la zona è in pieno centro e molto frequentata, quella di Corso Italia dove si trova anche Casa Italia, sede del Coni durante le Olimpiadi e scenario di eventi pubblici e privati per le olimpiadi invernali 2026.

Mentre una folla di curiosi guardava da lontano, sul posto sono intervenuti agenti di polizia con squadra di artificieri e cani anti esplosivo addestrati per esaminare la valigia ma i momenti di tensione fortunatamente si sono placati quasi subito visto che gli animali non hanno dato segni di nervosismo. La valigia quindi è stata aperta e si è rivelata un semplice bagaglio dimenticato. In circa mezz’ora la situazione è stata infine ripristinata e tutto è tornato alla normalità.