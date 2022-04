Oligarca ucraino rapinato di un orologio di lusso da un milione di euro a Sanremo È stato rapinato del suo prezioso orologio di lusso da un milione di euro l’oligarca ucraino vittima di un’aggressione a Sanremo dove aveva trovato rifugio dopo lo scoppio della guerra.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stato aggredito mentre, di ritorno da una cena al ristorante, si accingeva a raggiungere l'albergo dove alloggia da diverse settimane, l'oligarca ucraino vittima di una rapina a Sanremo. I ladri, tre uomini, uno dei quali sarebbe già stato identificato, lo hanno assalito per portargli via il prezioso orologio che aveva al braccio, un Richard Mille del valore di circa un milione di euro simile a quello portato via al pilota della Ferrari il giorno di Pasquetta.

A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa dove si legge che le indagini coordinate dalla procura di Imperia hanno già portato all'arresto di uno dei ladri, residente in Campania, che però non avrebbe indicato dove e a chi l'orologio sarebbe stato ceduto. Secondo la polizia che sta portando avanti le indagini per rintracciare gli altri due complici è probabile che i malviventi abbiano già immesso il prezioso orologio sul mercato. Fondamentali in questo senso sono state le indagini della polizia che grazie alla denuncia presentata dal facoltoso ospite ucraino, che aveva trovato rifugio a Sanremo dopo lo scoppio della guerra, che alle immagini del sistema di videosorveglianza sono riusciti a individuare i tre ladri.

Gli agenti hanno infatti ricostruito gli spostamenti dei tre sospettati a Sanremo dove erano giunti probabilmente proprio per mettere a segno il colpo. L'ospite ucraino non nascondeva l'orologio che indossava quotidianamente sul braccio e non è escluso che qualcuno possa averne segnalato la presenza ai tre ladri che hanno messo a punto il colpo e hanno aggredito la vittima dopo averla pedinata: per fortuna l'uomo non ha riportato ferite gravi.