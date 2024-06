Olbia, giovane poliziotto si suicida: due anni fa salvò una famiglia in un incidente stradale

video suggerito

Un giovane agente di polizia originario di Floridia, in provincia di Siracusa, si è tolto la vita a Olbia, dove prestava servizio. La notizia è stata confermata dalla questura sarda. Il suicidio risale ad almeno tre giorni fa e le ragioni del gesto estremo non sono ancora state rese note.

Due anni fa il poliziotto siciliano, all'epoca in servizio alla Stradale di Viareggio, aveva salvato una famiglia milanese coinvolta in un grave incidente avvenuto sulla A12. L’auto sulla quale viaggiavano, probabilmente a causa di un colpo di sonno del conducente, si era schiantata contro il guardrail prendendo fuoco.

L’immediato intervento di una pattuglia della Polizia Stradale aveva scongiurato il peggio. I due poliziotti, infatti, riuscirono ad estrarre dal mezzo l’intera famiglia composta da padre, madre e due bambini, uno dei quali di soli 18 mesi.

Almeno 28 suicidi nel 2024 tra gli uomini e le donne in divisa

Sono almeno 28 gli uomini e le donne in divisa che si sono tolti la vita nel 2024: il monitoraggio è effettuato dall'Osservatorio Suicidi in Divisa e per quest'anno include tre membri dell'Esercito; uno della Marina Militare; due dell'Aeronautica; quattro della Polizia Penitenziaria; quattro Carabinieri, di cui 1 ex forestale; quattro membri della Guardia di Finanza; due agenti della Polizia Locale; una Guardia Giurata; quattro agenti della Polizia di Stato; tre Vigili del fuoco. Nel 2023 i suicidi furono 39, nel 2022 72