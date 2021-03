Un anziano di 76 anni è stato arrestato in Sardegna dai carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia. L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni. Un mese fa l’uomo avrebbe abusato della piccola in un fast food di un centro commerciale. La vittima è la figlia di un conoscente del settantaseienne, che secondo la ricostruzione dei carabinieri si era rivolto all'anziano giusto il tempo per fare la spesa nel supermercato del centro commerciale. Le telecamere di videosorveglianza del fast food hanno ripreso la bambina che stava giocando seduta a un tavolino con un tablet del locale. Insieme a lei c’era l’anziano che avrebbe approfittato della assenza del genitore per molestarla. Molestie immortalate dalle telecamere di sicurezza e denunciate da chi ha visto la scena. Nonostante l'uomo cercasse di nascondere i propri movimenti con la giacca a vento, in tanti infatti hanno notato il suo atteggiamento e appena il padre della bambina è tornato per riprenderla, hanno riferito quanto accaduto. Tra le persone che hanno assistito alla scena e denunciato l’accaduto c’erano anche dei dipendenti del centro commerciale.

L'anziano è agli arresti domiciliari – Gli accertamenti condotti dai carabinieri di Olbia hanno permesso di circostanziare il fatto e di ricostruirlo nei particolari, attraverso l’audizione dei presenti e anche con l’aiuto delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interna del centro commerciale. Testimonianze e immagini hanno portato alla richiesta di un provvedimento nei confronti dell’anziano, il quale, dopo essere stato arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari.