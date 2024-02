Oggi i funerali di Vittorio Emanuele II di Savoia in duomo a Torino: chi partecipa tra famiglia e reali Oggi, sabato 10 febbraio, alle ore 15 si svolgono i funerali di Vittorio Emanuele II di Savoia nel duomo di Torino. Tra i reali presenti dovrebbero esserci il principe Jean-Christophe Napoleon, Alberto di Monaco e Carlo di Borbone. La famiglia, a partire da Emanuele Filiberto di Savoia, sarà in prima fila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, sabato 10 febbraio, alle ore 15 nel duomo di Torino si svolgono i funerali di Vittorio Emanuele II di Savoia, morto una settimana fa all'età di 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 il 12 febbraio).

Oltre alla famiglia del figlio dell'ultimo Re d'Italia, tra i reali che hanno confermato la loro presenza ci sono Alberto II di Monaco, Alberto e Paola del Belgio, Carlo di Borbone, mentre non parteciperanno il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, impegnato a Trieste per il Giorno del Ricordo, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Subito dopo la cerimonia funebre, Vittorio Emanuele II di Savoia sarà sepolto "in forma strettamente privata" nella cripta reale della Basilica di Superga.

A che ora e dove si svolgono i funerali di Vittorio Emanuele II di Savoia

Sarà il Duomo di Torino alle ore 15 a dare l'ultimo saluto al figlio di Umberto II, il “re di maggio”, ultimo sovrano d'Italia, e della regina Maria José. Vittorio Emanuele II di Savoia è morto sabato 3 febbraio a Ginevra, dove viveva abitualmente.

Ieri venerdì 9, dalle 12.30 alle 21, è stata invece allestita la camera ardente nella chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria.

La famiglia e i reali presenti al funerale

Come si apprende dal comunicato diramato dalla famiglia, l'accesso in chiesa per le esequie sarà possibile solamente con biglietto di invito.

La prima fila sarà chiaramente per la famiglia, a partire dal figlio Emanuele Filiberto di Savoia con la madre Marina Doria e le sorelle del figlio dell'ultimo monarca italiano: Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice. Carlo di Borbone dovrebbe esserci con la moglie Camilla, duchessa di Calabria, al suo fianco. Ma anche i cugini di Vittorio Emanuele, tra cui l’amico del cuore Serge di Yugoslavia.

Ci saranno anche diverse teste coronate a presenziare alla Santa Messa in Duomo. Tra questi, il principe Alberto di Monaco, amico di famiglia di Vittorio Emanuele, figlio ed erede del Principe Ranieri di Monaco e Grace Kelly. Probabilmente anche Alberto e Paola del Belgio, la figlia Astrid insieme al marito Lorenz von Habsburg- Lothringen.

E con lui il principe Jean-Christophe Napoleon, sposato con la contessa austriaca Olympia discendente pure lei da Maria Luisa d'Austria, seconda moglie di Napoleone Bonaparte.

Vittorio Emanuele II di Savoia cremato e sepolto a Superga

Vittorio Emanuele II sarà il primo dei Savoia a essere cremato e poi le ceneri saranno sepolte "in forma strettamente privata" nella Cripta Reale all'interno della basilica di Superga che ospita 62 sepolture di Casa Savoia, tra cui Vittorio Emanuele I e Vittorio Amedeo II.

La cripta della basilica di Superga

La cripta è stata voluta dal nipote di quest'ultimo, Vittorio Amedeo III, che diede forma a un desiderio del nonno di avere un mausoleo per i defunti dei Savoia. Il progetto fu affidato all'architetto Francesco Martinez, nipote di Juvarra.