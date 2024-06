video suggerito

Ora Biden ammette: “Non faccio più dibattiti bene, ma so come fare questo lavoro” “So come fare questo lavoro. Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare”, ha detto Biden ammettendo di sapere “di non essere giovane, per dire una cosa ovvia. Non faccio più dibattiti bene come prima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Joe Biden non getta la spugna. Nonostante la deludente performance di ieri nel primo confronto televisivo con Donald Trump il candidato democratico ha deciso che proseguirà la campagna elettorale per restare alla Casa Bianca, un bis che tuttavia oggi appare quanto mai remoto: "Intendo vincere in North Carolina a novembre", ha detto Biden nel corso di un evento a Raleigh. "Se vinciamo qui, vinciamo le elezioni", ha aggiunto.

"Ieri sera è stato chiaro: la posta in gioco è troppo alta per non partecipare a queste elezioni. È per questo che io e Jill Biden siamo qui per parlare con gli elettori su come intendiamo vincere a novembre", ha aggiunto il presidente Usa in un moto di ottimismo. "Ci opporremo a Putin e difenderemo la democrazia, che è quello che è in gioco".

Dopo aver definito il suo sfidante Donald Trump un personaggio "con la morale di un gatto randagio", Biden ha ricordato che ieri sera era anche "l'unico criminale condannato sul palco". Un uomo che "non ha rispetto per le donne e per la legge", ha proseguito il democratico, assicurando che farà dalla Roe V. Wade, la storica sentenza della Corte Suprema che legalizzò l'aborto negli Stati Uniti, una delle leggi dello Stato del North Carolina. "Da ieri sera abbiamo imparato che Trump non accetterà il risultato delle elezioni, come ha fatto nel 2020", ha aggiunto Biden.

Leggi anche Dentro le chat complottiste: perché si dice che Biden sia stato drogato prima del dibattito TV con Trump

Poi una parziale ammissione della sconfitta di ieri: "So come fare questo lavoro. Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare", ha ancora sottolineato Biden ammettendo di sapere "di non essere giovane, per dire una cosa ovvia. Non faccio più dibattiti bene come prima", ha detto il presidente in carica, assicurando però che vincerà alla elezioni. "Al voto è in gioco la vostra libertà, la vostra democrazia e l'America", ha aggiunto Biden.

Dal canto suo, intervenendo all'evento insieme al marito, la First Lady Jill Biden, ha cercato di "mettere una pezza" alla performance del marito. "Quello che avete visto ieri sera al dibattito è stato un presidente (…) che ha integrità e che dice la verità mentre Trump ripeteva una bugia dopo l'altra".