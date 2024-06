video suggerito

Elezioni USA, cosa succede se Biden si ritira: i possibili scenari e i candidati alternativi All'indomani del dibattito tv Trump-Biden in vista delle elezioni USA 2024 tra le fila dei democratici prende piede l'ipotesi di individuare candidati alternativi per la corsa alla Casa Bianca.

A cura di Davide Falcioni

Un disastro su tutta la linea. Il primo confronto televisivo tra Joe Biden e lo sfidante alla Casa Bianca Donald Trump ha visto il trionfo del leader repubblicano contro il presidente uscente, apparso agli occhi di tutti gli osservatori spento, confuso e balbettante. In queste condizioni le elezioni del prossimo 5 novembre rischiano di trasformarsi per i democratici in una vera e propria debacle, tanto che tra i leader del partito starebbe prendendo sempre più piede l'ipotesi di trovare un'alternativa, un nome abbastanza forte da riuscire a ribaltare i pronostici nei prossimi quattro mesi di campagna elettorale e di rendere la corsa alla Casa Bianca quantomeno contendibile. Ciò potrebbe accadere a una sola condizione: che Biden, vincitore delle primarie e legittimamente in corsa per un secondo mandato a Pennsylvania Avenue, rinunci prima della Convention che sancirebbe ufficialmente la sua candidatura.

Lo sconforto degli elettori dem

Ma il tempo stringe e l'ipotesi di una sostituzione in corsa appare complessa e irta di pericoli per un partito già in difficoltà e in rincorsa nei sondaggi. Sebbene i dem abbiano – da statuto – un sistema per nominare un nuovo candidato alla convention nel caso in cui quello prescelto rifiuti la nomination, l'intero processo appare incerto e non viene preso in considerazione da decenni, come fa notare Politico. Stando alle regole del Comitato nazionale dem, non esiste un meccanismo che permetta ai vertici di cacciare Biden. Se qualcuno vuole sostituirlo, deve impegnarsi in un processo di nomina alla Convention, fissata per agosto a Chicago.

I candidati alternativi a Biden: la carta Kamala Harris

Ma chi potrebbe prendere il posto dell'attuale presidente degli Stati Uniti? Il primo nome che viene in mente è quello della vicepresidente Kamala Harris, che per prassi dovrebbe sostituire il capo della Casa Bianca di fronte a qualsiasi impedimento (come fece Lyndon Johnson alla morte di John Fitzgerald Kennedy, nel 1962). L'attuale numero due alla Casa Bianca tuttavia non ha mai brillato in questi anni, di conseguenza la sua carta già ora non viene vista come vincente.

Kamala Harris

I governatori di California e Michigan

Le alternative alla Harris non mancano: c'è ad esempio il governatore della California Gavin Newsom, 56 anni, laureato in scienze politiche e sposato con la documentarista femminista Jennifer Siebel. Padre di quattro figli ed ex sindaco di San Francisco, è noto per le sue politiche green e ha un’agenda fortemente progressista.

C’è poi la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, 52 anni, balzata agli onori delle cronache perché durante il Covid tenne testa a Donald Trump che alimentava le proteste contro le restrizioni imposte. Si definisce una democratica progressista, e da governatrice si è concentrata sull'assistenza sanitaria femminile, sull'espansione del Medicaid e sulle infrastrutture.

La suggestione Michelle Obama possibile candidata

Un ipotesi percorribile è anche quella del governatore dell’Illinois J.B. Pritzker: 59 anni, è un ricchissimo uomo d'affari e la sua famiglia possiede la catena alberghiera mondiale Hyatt, considerata tra le più importanti degli Stati Uniti. In corsa per una candidatura inoltre potrebbero essere anche il deputato della California Ro Khanna e il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro.

Michelle Obama

Per finire, c’è l’eterna suggestione di Michelle Obama. Sebbene il suo nome torni puntualmente a circolare, e la sua candidatura viene rilanciata da tanti, è stata la stessa ex first lady a respingere ripetutamente questa ipotesi, sostenendo di non avere nessuna intenzione di tornare alla Casa Bianca.