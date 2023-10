Nuovo incidente a Mestre, bus di linea contro un pilastro di un palazzo: 15 feriti Nuovo incidente a Mestre per un autobus elettrico del trasporto urbano: 15 feriti.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo la tragedia del bus precipitato da un cavalcavia la sera del 3 ottobre, dopo aver rotto un guardrail, un nuovo incidente si è verificato a Mestre, in Via Carducci. È stato necessario un intervento dei vigili del fuoco, poco dopo le 21, per un autobus elettrico del trasporto urbano che, dopo aver perso il controllo mente affrontava una semicurva, ha impattato contro il pilastro di un palazzo sull'altro lato della carreggiata. Sul posto la polizia di stato, la polizia locale e i carabinieri. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco per la rimozione del bus e il controllo di staticità del pilastro.

Un ferito e 14 contusi: è il primo bilancio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. L'autista del mezzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la carreggiata opposta finendo la sua corsa contro il pilastro di un palazzo. Il ferito è proprio il conducente: l'uomo, si apprende, avrebbe dichiarato ai soccorritori di essere stato colto da un malore improvviso.

Le persone contuse, tutte coscienti, secondo quanto riferito dal prefetto di Venezia Michele di Bari, sono state portate dalle ambulanze negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo, le stesse strutture in cui era stati ricoverati – e in parte ancora si trovano – i feriti dello schianto del viadotto della Vempa. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e il funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza il mezzo e coadiuvato i soccorsi del personale sanitario del Suem intervenuti con diverse ambulanze e l'auto medica, che ha assistito i passeggeri.

L'autobus, secondo quanto si apprende, era diretto a Cavergnago. Il bus elettrico è di ‘La Linea', la stessa compagnia a cui apparteneva la corriera precipitata all'inizio di ottobre, provocando 21 morti. Il mezzo copriva a Mestre per conto del Comune di Venezia la tratta servita in passato dall'autobus numero 13. L'amministrazione comunale di Venezia ha annunciato stasera che già da domani saranno sospesi tutti i servizi di trasporto urbano effettuati dalla compagnia ‘La Linea' per conto di Avm sulle tratte urbane, e sostituiti con corse effettuate da autobus Actv. La decisione è stata presa in accordo con i vertici de ‘La Linea'.

Il nuovo incidente ha impressionato gli abitanti di Mestre. Sui social si sono subito susseguiti i messaggi che davano notizia dello schianto in via Carducci, molti increduli del fatto che potesse trattarsi ancora di un mezzo elettrico della società già coinvolta nel tragico sinistro di dieci giorni fa.