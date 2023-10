Strage di Mestre, la causa non è stata un malore dell’autista: i risultati dell’autopsia Alberto Rizzotto, l’autista 40enne morto nello schianto dell’autobus insieme ad altre 21 persone, non avrebbe avuto un malore mentre era alla guida del pullman caduto da un cavalcavia a Mestre. A dirlo sono i primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo dell’autista del bus precipitato. Nelle prossime settimane ulteriori esami potrebbero fornire nuove conferme.

A cura di Eleonora Panseri

Il luogo dell’incidente di Mestre

Arrivano le prime risposte dell'autopsia eseguita sul corpo dell'autista del bus precipitato a Mestre. Sembra che Alberto Rizzotto, 40 anni, morto nello schianto insieme ad altre 21 persone, non si sarebbe sentito male mentre era alla guida del mezzo che, nella serata di martedì 3 ottobre, è caduto da un cavalcavia. Le prime risultanze dell'esame autoptico, riporta il Corriere del Veneto, escluderebbero quindi chiare evidenze di un malore.

L'esame non avrebbe individuato al momento problemi di qualche natura al cuore, ma la certezza arriverà nei prossimi giorni quando verranno completati ulteriori accertamenti. Subito dopo l'incidente sono stati disposti, come atto dovuto, anche gli esami tossicologici, dei quali però non sono ancora stati resi noti i risultati. L'autopsia è stata affidata dalla Procura di Venezia ai medici legali Guido Viel e Roberto Rondolini, dell'istituto di Padova. Se quest'ipotesi dovesse venir confermata, potrebbe assumere più rilevanza quella del guasto al mezzo.

I primi tre indagati per l'incidente di Mestre

Intanto, negli scorsi giorni, sono state indagate tre persone che potrebbero avere delle responsabilità per quanto avvenuto. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, sarebbero l'amministratore delegato della società "La Linea”, proprietaria del mezzo, e due funzionari del Comune di Venezia, il dirigente del settore Viabilità e mobilità per la terraferma e quello del settore Manutenzione viabilità stradale. Il pubblico ministero Laura Cameli ha ipotizzato nei loro confronti i reati di omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, lesioni personali stradali gravi o gravissime e lesioni personali colpose.

La dinamica dello schianto e le possibili cause

Secondo quanto ricostruito immediatamente dopo l'incidente, il pullman elettrico de "La Linea" è precipitato da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, che porta verso l'autostrada A4, cadendo di fianco ai binari ferroviari. Da alcune evidenze raccolte dagli inquirenti, sembra che prima di andare a finire contro il guardrail abbia rallentato.

Solo dopo l'impatto col suolo il mezzo sarebbe stato avvolto dalle fiamme. L'incidente è avvenuto tra le 19.30 e le 20 di martedì 3 ottobre. Al vaglio degli inquirenti ci sono al momento diverse ipotesi sulla cause della strage. Una, quella del malore, potrebbe essere quindi esclusa dall'esame autoptico. Rimane invece, come già detto, quella del guasto al mezzo. Ancora da chiarire anche l'elemento del guardrail che si trovava al lato della strada, su cui è stata già disposta dalla Procura una perizia.