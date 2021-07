Nuoro, bimbo di 6 mesi smette di respirare: salvato da un carabiniere con un messaggio cardiaco Un neonato che rischiava di morire è stato salvato dai Carabinieri a Gavoi (Nuoro). I militari sono intervenuti allertati dai genitori del piccolo che hanno richiesto aiuto in strada dopo che il loro bimbo, di sei mesi circa, ha improvvisamente smesso di respirare. Provvidenziale è stato il massaggio cardiaco praticato da uno dei due ufficiali.

A cura di Biagio Chiariello

Un bimbo di sei mesi non riesce più a respirare, ma viene salvato da un carabiniere con un messaggio cardiaco. Una bella storia quella che arriva da Gavoi, in provincia di Nuoro. Alcuni militari dell'Arma sono intervenuti allertati dai genitori del piccolo che hanno richiesto soccorso in strada dopo che il loro piccolo ha cominciato a manifestare problemi respiratori. “Il nostro bimbo di sei mesi non respira più”, ha iniziato ad urlare la coppia.

Uno dei carabinieri in servizio gli ha praticato il massaggio cardiaco per dieci minuti, fino all’arrivo del personale del 118 e di un medico di base. Il bimbi ha quindi ripreso conoscenza ed è stato trasportato con un’ambulanza medicalizzata all’ospedale “San Francesco” di Nuoro per gli accertamenti del caso.

