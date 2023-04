Nuda sul terrazzo in pieno centro a Venezia, per la modella multa di 750 euro e daspo urbano La modella era sta fotografata da diversi passanti e turisti e le immagini erano finite poi immancabilmente sui social, scatenando polemiche ma anche gli immediati accertamenti da parte della polizia locale.

A cura di Antonio Palma

Una multa da 750 euro e daspo urbano, è la pesante sanzione comminata dalla polizia locale di Venezia a una modella italiana protagonista di un servizio fotografico di nudo all'aperto senza alcuna autorizzazione preventiva. La giovane donna infatti nei giorni scorsi era stata protagonista di diversi scatti fotografici che la ritraevano senza veli in luoghi pubblici o comunque visibili dalla strada.

La modella era sta fotografata da diversi passanti e turisti e le immagini erano finite poi immancabilmente sui social, scatenando polemiche ma anche gli immediati accertamenti da parte della polizia locale. Gli agenti del comune lagunare infatti si sono messi alla ricerca della donna, scoprendo che in effetti si trattava di un nudo artistico per un servizio fotografico ma fatto nel pieno centro storico di Venezia e senza nessun permesso da parte dell'amministrazione comunale.

Secondo gli agenti, la donna avrebbe assunto una condotta non rispettosa del decoro della città e contraria alla pubblica decenza. Per questo per lei è scatta una multa di 750 euro e un ordine di allontanamento dalla città. In particolare alla modella vengono contestate diverse pose di nudo fatte nel cortile del Palazzo Reale, a due passi dalla sede della Polizia locale di Piazza San Marco, ma anche altri scatti analoghi fatti nei giorni precedenti in riva all’acqua e su un terrazzino.

Con lei multato per poche centinaia di euro anche il fotografo proprio per aver utilizzato degli spazi pubblici per organizzare e svolgere una seduta fotografica di lavoro senza nessuna autorizzazione. Secondo i vigili, il professionista per il suo lavoro avrebbe usato la terrazza di un'abitazione in riva, ma ben visibile dalla strada, e una statua di palazzo Reale, un pratica che il Comune in nessun caso approverebbe come set fotografico di nudo.

In realtà non è affatto un novità che modelle nude vengano immortalate in video e foto dai passanti o fermate e multate a Venezia perché beccate a posare senza veli tra le strade e i luoghi pubblici della città lagunare.