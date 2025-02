video suggerito

Nubifragio Isola d'Elba, 80 persone soccorse per l'alluvione, allagamenti a Portoferraio L'ondata di maltempo che ieri ha investito l'Isola d'Elba si è spostata sulle coste maremmane: una giovane donna è stata salvata a Orbetello, era rimasta bloccata in auto in una strada allagata.

A cura di Davide Falcioni

All'Isola d'Elba è iniziata la conta dei danni: gli allagamenti di ieri hanno infatti colpito duramente l'isola, soprattutto il centro storico di Portoferraio, provocando frane e smottamenti con danni di milioni di euro ma fortunatamente nessun ferito o disperso, come comunicato questa mattina dalla Prefettura di Livorno.

Maltempo Isola d'Elba, a Portoferraio caduti 60 millimetri di acqua in un'ora

Come rivelano i dati forniti dal Centro Funzionale Regionale della Toscana le precipitazioni sono state eccezionalmente abbondanti, con quantitativi di acqua caduta a terra più tipici dei mesi estivi che dell'inverno inoltrato. A Porto Ferraio sono piovuti 35 millimetri di acqua in un'ora e in Località San Martino si è arrivati a ben 60 millimetri, mentre sul Monte Perone a 52.

All'Isola d'Elba ieri sera 80 persone soccorse dai Vigili del Fuoco

Si tratta di valori eccezionali che hanno creato gravi danni e disagi. Non a caso proseguono anche questa mattina i soccorsi dei vigili del fuoco alla popolazione. Sono 40 gli interventi conclusi, 80 le persone soccorse o evacuate da case e auto in panne. Con la situazione meteo attualmente in miglioramento, restano in corso le operazioni di prosciugamento di locali interrati e piano terra. Sul posto operano squadre del comando di Livorno, con squadre di sommozzatori e soccorritori acquatici giunti in rinforzo dagli altri comandi della Toscana. Nella giornata di ieri a Portoferraio, i vigili del fuoco per l'innalzamento dell'acqua hanno concluso tre operazioni di salvataggio, evacuando gli abitanti bloccati nelle proprie abitazioni. Soccorse anche 28 persone in difficoltà per i veicoli bloccati lungo la strada principale di Portoferraio (Livorno). Evacuate da una scuola di danza 12 persone, tra cui nove minori, mentre altre 10 sono state fatte uscire da una pizzeria.

I danni all'Isola d'Elba hanno riguardato in particolare diverse autovetture di privati cittadini, senza persone all'interno, ed alcuni negozi che sono rimasti allagati. Sono state segnalate due frane senza conseguenze per persone o abitazioni in una zona boschiva del Volterraio e San Martino. La viabilità su Portoferraio, è stata interrotta solo per consentire interventi soccorritori ma è ritornata regolare nella stessa serata del 13 febbraio.

Il maltempo si è spostato in Maremma, salvata donna a Orbetello

Intanto l’ondata di maltempo che ieri ha investito l’Isola d’Elba si è spostata sulle coste maremmane, principalmente nella zona sud dove, a causa delle forti precipitazioni, è stato effettuato il salvataggio di una giovane donna bloccata nella propria auto a causa della strada allagata in località La Parrina, nel comune di Orbetello, oltre ad interventi relativi ad allagamenti di locali e scantinati e alberi resi pericolanti a causa del maltempo. Una frana che ha interrotto la viabilità sulla strada panoramica in località Cala Grande nel Comune di Monte Argentario. La squadra di Orbetello è intervenuta anche per il soccorso di una persona con disabilità impossibilitata ad accedere ai piani superiori della propria abitazione interessata da allagamenti.