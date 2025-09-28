Attualità
Nonnina 80enne riga le auto in strada e va alla messa domenicale: fuori dalla chiesa trova i carabinieri

L’episodio ha avuto come scenario il piccolo comune montano di Santa Maria Maggiore, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e come protagonista della scena un’arzilla pensionata del Novarese. La 80enne è stata denunciata per danneggiamento aggravato.
A cura di Antonio Palma
Un’anziana donna piemontese di 80 anni è finita nei guai con una denuncia per danneggiamento aggravato dopo essere stata sorpresa a rigare diverse auto parcheggiate in strada prima di recarsi a messa nella vicina chiesa. L’episodio, avvenuto una settimana fa prima della messa domenicale, ha avuto come scenario il piccolo comune montano di Santa Maria Maggiore, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Come ha ricostruito La Stampa, protagonista della scena un’arzilla pensionata del Novarese che in zona trascorre spesso le vacanze. La signora era uscita di casa per recarsi a messa come fa spesso ma, per motivi ancora tutti da accertare, durante il tragitto qualcosa è scattato nella sua testa. Quelle auto parcheggiate in strada forse le hanno dato fastidio o forse, a suo modo di vedere, le impedivano il passaggio in tranquillità verso il luogo di culto dove era diretta.

Così ad un certo punto ha preso dalla borsetta un mazzo di chiavi e ha iniziato a rigare le vetture ferme a bordo strada, riuscendo a danneggiarne cinque prima di dirigersi in chiesa, come se nulla fosse, per ascoltare la messa. Al termine del rito religioso, però, fuori ha trovato i carabinieri e alcuni proprietari delle vetture, comprensibilmente infuriati.

Qualcuno infatti aveva notato il suo atteggiamento sospetto attorno alle auto e l’aveva fotografata e ripresa chiamando i carabinieri prima che lei entrasse in chiesa. All’uscita, l’anziana è stata quindi fermata dai militari e interpellata sul suo comportamento ma ha negato tutto, anche di fronte alle immagini riprese dai testimoni.

I cinque proprietari delle auto con la fiancata rigata quindi hanno deciso di sporgere regalare denuncia alle forze dell’ordine e in base alle dichiarazioni dei testimoni, la donna è stata accusata di danneggiamento aggravato.

