Non voleva indossare la mascherina così non solo ha insultato i vigilantes dell'outlet Fidenza Village ma ha anche preso a testate un passante, a cui ha rotto il naso. Hermes Ferrari, soprannominato lo "sciamano italiano" per il travestimento simile a quello di Jake Angeli, complottista di QAnon e supporter di Trump tra i protagonisti dell’assalto al Congresso americano, nel corso di una manifestazione dei ristoratori davanti a Palazzo Chigi durante la pandemia, è tornato alla ribalta della cronaca per un episodio verificatosi questo pomeriggio al Fidenza Village. L'uomo è stato infatti il protagonista di una aggressione che ripresa dagli smartphone dei presenti ha ben presto fatto il giro del web.

Lo "sciamano" non voleva indossare la mascherina così quando un vigilantes dell'outlet glielo ha fatto notare è partito il diverbi, condito da insulti da parte del cliente. "Pelatone di m***a, è pieno di gente senza mascherina e rompi il c***o a me", urla all’uomo della sicurezza, che risponde educatamente invitandolo a indossare il dispositivo di protezione, mentre anche la moglie inveisce. La coppia sembra sul punto di andarsene, quando arriva un passante che commenta la vicenda, rivolgendo un insulto all’uomo senza mascherina. A quel punto Ferrari perde le staffe e lo colpisce con una testata. Sul suo profilo Facebook "lo sciamano" si è difeso dicendo che le guardie di sicurezza lo tenevano e il passante aveva un atteggiamento minaccioso facendo intendere quindi di essersi "spaventato" e quindi difeso. "Prima di fare commenti stupidi guardate il fermo immagine : mani protese verso il mio volto e io le mani abbassate con le guardie giurate che mi bloccano", si legge. La vicenda si è conclusa con l’aggressore che è stato fatto uscire e il 118 allertato per medicare la vittima, che ha ricevuto le cure in ospedale e una prognosi di 7 giorni. Ora su di lui pende una denuncia per aggressione e mancato rispetto della normativa anti-Covid.