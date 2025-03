video suggerito

Non si ferma all’alt e cade dal monopattino, Emanuele muore a 37 anni in ospedale dopo 9 giorni di coma È morto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo Emanuele Mansi, il 37enne pugliese originario di Trani che alcuni giorni fa, giovedì 13 marzo, era rimasto vittima di un incidente con il monopattino ad Andria. Il 37enne non si sarebbe fermato a un posto di blocco e sarebbe caduto battendo con violenza la testa durante l’inseguimento della polizia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

È morto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo Emanuele Mansi, il 37enne pugliese originario di Trani che alcuni giorni fa, giovedì 13 marzo, era rimasto vittima di un incidente con il monopattino ad Andria (Puglia). Il fatto era avvenuto in via Podgora, nelle vicinanze del centro cittadino.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

Secondo quanto è stato ricostruito, il trentasettenne, con piccoli precedenti, viaggiava a bordo del monopattino e non si sarebbe fermato all'alt intimatogli dalla polizia locale a un posto di blocco.

I due agenti che gli avevano chiesto di fermarsi lo avevano inseguito in sella agli scooter per le strade della città, uno a distanza un po' più ravvicinata, l'altro più lontano.

A un certo punto l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, urtando con violenza alcune automobili che si trovavano in sosta in via Podgora e cadendo a terra.

Il 37enne ha battuto la testa sull'asfalto, riportando un trauma cranico

Nell'impatto, si apprende ancora, l'uomo aveva battuto la testa contro l'asfalto.

Subito dopo l'incidente era intervenuto sul posto il personale sanitario del 118 che aveva immediatamente prestato le prime cure e poi lo aveva trasportato d'urgenza all'ospedale Bonomo di Andria, dove gli era stato diagnosticato un grave trauma cranico.

Mansi deceduto dopo 9 giorni di ricovero in ospedale

A nulla purtroppo sono serviti i tentativi dei medici di salvare la vita all'uomo. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo quasi dieci giorni di coma, il trentasettenne è deceduto in ospedale.

A quanto si apprende, la salma adesso rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro se la Procura di Trani deciderà o meno di disporre soltanto una perizia esterna o l'autopsia sul corpo.