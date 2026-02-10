“Non mi riconosce”, picchia il nonno e lo manda in ospedale: anziano muore un anno dopo, accusato di omicidio

Il 28enne di Ferrara era finito già processo per lesioni gravissime ma dopo la morte del nonno un anno dopo, una perizia della Procura ha stabilito un collegamento diretto tra i gravissimi danni e il decesso.

Un giovane di 28 anni è accusato dell’omicidio del nonno, morto un anno dopo essere stato violentemente picchiato dal giovane in casa sua a Ferrara. Secondo una perizia medico legale disposta dalla Procura, infatti, vi sarebbe un nesso causale tra le lesioni inflitte all’uomo con le percosse e il decesso del pensionato 83enne avvenuto un anno dopo. I fatti risalgono al dicembre del 2023 quando, per un diverbio per futili motivi, l’anziano venne colpito da una serie di colpi scagliati dal nipote.

Il giovane aveva spiegato agli inquirenti di aver colpito a pugni il nonno perché l’anziano non lo aveva riconosciuto quando era entrato in cucina, scambiandolo per un’altra persona. La furia del nipote però si era trasformata in una aggressione brutale e i colpi erano stati così violenti che il nonno aveva riportato un gravissimo ed esteso trauma cranico che aveva reso necessario l’immediato ricovero in ospedale.

Le lesioni si erano rivelate molto gravi e nonostante due delicati interventi chirurgici di craniotomia per ridurre un ematoma, l’uomo non si era mai più ripreso rimanendo allettato in una struttura per anziani dove infine è deceduto esattamente un anno dopo le percosse, nel dicembre del 2024, senza mai più guarire.

Come ricostruisce La Nuova Ferrara, il nipote nel frattempo era finito a processo per lesioni gravissime ma, dopo la morte del nonno, la stessa Procura aveva chiesto una perizia per appurare se vi fosse un nesso di causalità tra le lesioni e il decesso. La perizia depositata dal medico legale ha confermato un collegamento diretto tra i gravissimi danni riportati durante il pestaggio e il progressivo deterioramento delle funzioni vitali dell’83enne che lo hanno portato al decesso.

Per questo ora la posizione del nipote si aggrava ulteriormente visto che il pm si prepara a contestare al giovane il reato di omicidio preterintenzionale nella prossima udienza preliminare del processo già in corso che è in programma a marzo.