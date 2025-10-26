Non ce l’ha fatta Matteo Di Perna: lutto nel foggiano per l’operaio caduto dal ponteggio

Non ce l’ha fatta Matteo Di Perna, l'operaio edile di 61 anni originario di Carpino vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di venerdì 24 ottobre. L’uomo è precipitato da un ponteggio alto circa quattro metri, mentre lavorava al montaggio di una palazzina nel centro del piccolo comune del Gargano.

Le ferite e le fratture riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Soccorso immediatamente e trasportato in condizioni disperate all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Di Perna è deceduto nella giornata di sabato 26 ottobre.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Carpino, dove l’uomo era conosciuto e stimato per la sua semplicità e disponibilità. Sui social, la Pro Loco di Carpino ha espresso un messaggio di dolore e vicinanza alla famiglia: "Una notizia che non avremmo mai voluto ascoltare. Abbiamo sperato fino all’ultimo, anche quando la speranza sembrava svanire, perché credevamo che il tuo sorriso potesse vincere anche il destino. Ma la vita, a volte, sa essere ingiusta e crudele, e ti ha strappato a questo mondo troppo presto. Matteo, uomo semplice, umile e generoso, hai lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutti. Riposa in pace".

Puglia, in lieve calo i morti ma crescono le malattie professionali

In Puglia, da gennaio ad agosto 2025, si sono registrati 41 infortuni mortali, due in meno rispetto ai 43 dello stesso periodo del 2024. Gli infortuni totali denunciati calano appena dello 0,1%, passando da 18.158 a 18.144. A destare preoccupazione è però l’aumento delle malattie professionali, che segnano un balzo del 22%: da 5.894 a 7.246 casi in un solo anno.