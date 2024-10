video suggerito

“Non affitto casa a una marocchina”. Razzismo a Biella su una ragazza di 26 anni La giovane – figlia di genitori egiziani da 40 anni residenti in Italia – aveva versato la caparra per affittare una casa a Biella. Quando la proprietaria l’ha vista, però, ha rifiutato dicendole: “Non affitto la mia casa a una marocchina”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È nata in Italia da genitori di origine egiziana residenti da più di 40 anni in Piemonte, ma quando qualche giorno fa si è presentata alla proprietà di un alloggio in un paese vicino a Biella per chiedere se fosse disponibile in locazione si è sentita rispondere: "Non affitto la mia casa a una marocchina".

Protagonista dell'ennesima vicenda di razzismo una ragazza di 26 anni che – nonostante abbia un contratto a tempo indeterminato in un supermercato – si è vista sbattere la porta in faccia per il colore della sua pelle. "Mi sono rivolta ad una agenzia – racconta la 26enne -. Ho vagliato alcune soluzioni e poi ho scelto un appartamento che mi interessava. Ho quindi presentato l'ultima busta paga e versato la prima rata come garanzia".

Tutto pronto dunque per poter concludere l'accordo, ma quando insieme all'agente immobiliare si è incontrata con la proprietaria per firmare il contratto si è sentita dire che la casa non le sarebbe stata affittata in quanto marocchina. Un atteggiamento che ha sorpreso anche l'agente immobiliare. La giovane non si capacita di quanto successo: "Sono nata in Italia, sono italiana e la mia famiglia è qui da sempre. Non ci volevo credere quando ho sentito quelle parole, dette da una persona che anni prima era emigrata qui da un'altra parte d'Italia".

Leggi anche Ragazzo di 15 anni azzannato da branco di cani randagi mentre raccoglie lumache col papà: vivo per miracolo

"Inoltre – ha aggiunto la giovane – trovo grave etichettare una persona di origine nordafricana come marocchina attribuendo a questa parola un significato dispregiativo. Tutti conoscono la mia famiglia. Biella è casa mia. Sono e siamo italiani. E nessuno dovrebbe trattarci così".

Anche il titolare dell'agenzia immobiliare ha confermato l'episodio: "Tutto vero, purtroppo. E non è certo l’unico caso. Basta chiedere a qualsiasi agente e agenzia immobiliare per scoprire che di queste situazioni se ne verificano tantissime".