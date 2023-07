Nell’auto in fiamme i pompieri scoprono cadavere carbonizzato di un uomo, orrore nell’Astigiano L’allarme è scattato nelle prime ore di questa mattina quando qualcuno di passaggio ha segnalato ai numeri di emergenza un incendio in corso nel territorio del comune di Agliano Terme. Subito dopo la operazioni di spegnimento, però, è avvenuta la drammatica scoperta.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Terribile rinvenimento oggi nell’Astigiano dove i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio di una vettura in fiamme hanno ritrovato all’interno il corpo senza vita di un uomo completamente carbonizzato. L’orribile scoperta nelle prime ore di oggi, venerdì 14 luglio, nel territorio del comune di Agliano Terme, in strada delle Fontane. L’allarme è scattato nelle prime ore di questa mattina quando qualcuno di passaggio ha segnalato ai numeri di emergenza un incendio in corso nel paese del basso Astigiano.

Inizialmente qualcuno ha parlato di una semplice colonna di fumo nero, successivamente si è capito che era una vettura in fiamme ai margini di una strada. Era l’alba e sul posto, poco dopo le 5.30 del mattino, è accorsa una squadra dei vigili del fuoco del comando di Asti che ha provveduto a spegnere le fiamme in poco tempo. Subito dopo la operazioni di spegnimento, però, è avvenuta la drammatica scoperta: nell’abitacolo dell’auto completamente distrutta giaceva, su uno dei sedili, il corpo di una persona completamente carbonizzato.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118, che però hanno potuto fare ben poco per la vittima, e i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto. Con loro i reparti della scientifica per i rilievi e il medico legale dell’Asl per una prima valutazione dello stato del cadavere.

Ovviamente si è proceduto innanzitutto a dare una identità alla vittima attraverso l’identificazione della vettura, una Ford vecchio modello. Gli accertamenti sono ancora in corso ma i carabinieri pensano possa trattarsi di un quarantenne della zona. Nessuna ipotesi è scartata del tutto ma quella più probabile al momento suppone un estremo gesto della vittima alla base del dramma.