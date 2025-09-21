Muore un base jumper dopo il lancio dai monti di Trento: la compagna non lo vede arrivare e lancia l’allarme

Il base jumper Giacomo Zamparo è morto nella giornata di oggi domenica 21 settembre dopo il lancio da Monte Mezza sopra Ospedaletto in Valsugana, in provincia di Trento. Dopo il volo sarebbe dovuto atterrare in una piazzola ma non è mai arrivato. Così la compagna che lo aspettava ha lanciato l’allarme.

Immagine di repertorio

Un base jumper è morto nella giornata di oggi domenica 21 settembre dopo il lancio da Monte Mezza sopra Ospedaletto in Valsugana, in provincia di Trento. La vittima è Giacomo Zamparo, 43enne originario di Gorizia ma residente ad Ala. A dare l'allarme è stata la compagna della vittima. Sul posto si è subito attivato il soccorso alpino della guardia di finanza e i medici. Purtroppo però nulla è servito per salvare la vita all'uomo. Il corpo è stato recuperato poco dopo e portato a valle.

Stando alle prime informazioni, il corpo senza vita è stato avvistato poco dopo le 15 dall'elicottero delle Fiamme Gialle. Poche ore prima Giacomo Zamparo era stato accompagnato dalla compagna fino a 300 metri dal decollo. Dopo il volo l'uomo sarebbe dovuto atterrare in una piazzola di Ospedaletto ma non è mai arrivato. La donna così si è preoccupata e ha lanciato l'allarme ma ormai era troppo tardi. Bisogna capire adesso se Giacomo Zamparo sia morto sul colpo precipitando. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.