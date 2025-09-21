Muore un base jumper dopo il lancio dai monti di Trento: la compagna non lo vede arrivare e lancia l’allarme
Un base jumper è morto nella giornata di oggi domenica 21 settembre dopo il lancio da Monte Mezza sopra Ospedaletto in Valsugana, in provincia di Trento. La vittima è Giacomo Zamparo, 43enne originario di Gorizia ma residente ad Ala. A dare l'allarme è stata la compagna della vittima. Sul posto si è subito attivato il soccorso alpino della guardia di finanza e i medici. Purtroppo però nulla è servito per salvare la vita all'uomo. Il corpo è stato recuperato poco dopo e portato a valle.
Stando alle prime informazioni, il corpo senza vita è stato avvistato poco dopo le 15 dall'elicottero delle Fiamme Gialle. Poche ore prima Giacomo Zamparo era stato accompagnato dalla compagna fino a 300 metri dal decollo. Dopo il volo l'uomo sarebbe dovuto atterrare in una piazzola di Ospedaletto ma non è mai arrivato. La donna così si è preoccupata e ha lanciato l'allarme ma ormai era troppo tardi. Bisogna capire adesso se Giacomo Zamparo sia morto sul colpo precipitando. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.