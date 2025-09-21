Attualità
video suggerito
video suggerito

Muore un base jumper dopo il lancio dai monti di Trento: la compagna non lo vede arrivare e lancia l’allarme

Il base jumper Giacomo Zamparo è morto nella giornata di oggi domenica 21 settembre dopo il lancio da Monte Mezza sopra Ospedaletto in Valsugana, in provincia di Trento. Dopo il volo sarebbe dovuto atterrare in una piazzola ma non è mai arrivato. Così la compagna che lo aspettava ha lanciato l’allarme.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un base jumper è morto nella giornata di oggi domenica 21 settembre dopo il lancio da Monte Mezza sopra Ospedaletto in Valsugana, in provincia di Trento. La vittima è Giacomo Zamparo, 43enne originario di Gorizia ma residente ad Ala. A dare l'allarme è stata la compagna della vittima. Sul posto si è subito attivato il soccorso alpino della guardia di finanza e i medici. Purtroppo però nulla è servito per salvare la vita all'uomo. Il corpo è stato recuperato poco dopo e portato a valle.

Stando alle prime informazioni, il corpo senza vita è stato avvistato poco dopo le 15 dall'elicottero delle Fiamme Gialle. Poche ore prima Giacomo Zamparo era stato accompagnato dalla compagna fino a 300 metri dal decollo. Dopo il volo l'uomo sarebbe dovuto atterrare in una piazzola di Ospedaletto ma non è mai arrivato. La donna così si è preoccupata e ha lanciato l'allarme ma ormai era troppo tardi. Bisogna capire adesso se Giacomo Zamparo sia morto sul colpo precipitando. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
A Pontida show di Vannacci, Zaia: “Tra Putin e Zelensky preferisce il primo? Sua posizione"
Kirk, pace fiscale, Ponte sullo Stretto e no a un esercito europeo: così Salvini aizza il popolo di Pontida
A Pontida i giovani della Lega attaccano Forza Italia e insultano Calenda: "Vaffa..."
Controlli medici per Matteo Salvini, cancellati tutti gli impegni di oggi: ma a Pontida ci sarà
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views