Attualità
video suggerito
video suggerito

Muore travolto dal treno a Carrara: la circolazione riprende con 3 ore di ritardo

A Carrara una persona è morta travolta da un treno Roma-Genova. La circolazione è stata sospesa per oltre 3 ore, con ritardi e cancellazioni.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno alla stazione di Carrara
Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno alla stazione di Carrara

Questa mattina, 31 dicembre 2025, una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di Carrara. La vittima è stata travolta sui binari da un convoglio Roma-Genova con centinaia di passeggeri a bordo.

La circolazione dei treni è stata fermata dall'autorità giudiziaria per oltre tre ore, allo scopo di permettere alla Polizia di effettuare i rilievi necessari che hanno portato all'identificazione della persona deceduta e alla rimozione della salma. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto volontario.

Dopo lo stop tra le stazioni di Massa Zona e Carrara Avenza, i treni dalle 13.50 stanno riprendendo a circolare sulla linea Genova-La Spezia. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria danno ora cancellazioni per alcuni convogli e rallentamenti fino a 180 minuti per altri, sia per treni a lunga percorrenza sia per treni regionali, come riporta la sezione InfoTraffico del sito di Trenitalia.

Leggi anche
Ciclista 58enne travolto da un'auto nel Tarantino, Giovanni muore poche ore dopo in ospedale

Treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33)
• ICN 894 Reggio Di Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) del 30 dicembre

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

•  FR 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

• FR 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. In questo caso i passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, Asti, Alessandria possono utilizzare il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Di Calabria Centrale (9:45) fino a Genova Piazza principe, dove trovano proseguimento con il treno  FR 8623 che ne attende l'arrivo.

Terminano la corsa a La Spezia i treni:

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:33);

• IC 670 Livorno Centrale (12:38) – Milano Centrale (17:12);

• IC 674 Livorno Centrale (13:21) – Milano Centrale (17:58).

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Ecco la giunta di Roberto Fico: 10 assessori, si tiene le delega a Sanità, Bilancio e Fondi UE
Il retroscena: notte di trattative sulle deleghe ai deluchiani
Nino Simeone (lista Fico): "Il Pd parla di parità di genere ma non la pratica in giunta regionale"
In Consiglio subito spaccatura: Avs, renziani e Mastella contro Pd, deluchiani e M5S pigliatutto
Fico: "Ritiro la querela della Regione a Report". Ranucci: "Bene, il giornalismo richiede sempre confronto"
Il debutto del Consiglio è anche sui social: chi cresce di più tra like, post e follower Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views