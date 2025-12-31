Muore travolto dal treno a Carrara: la circolazione riprende con 3 ore di ritardo

A Carrara una persona è morta travolta da un treno Roma-Genova. La circolazione è stata sospesa per oltre 3 ore, con ritardi e cancellazioni.

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno alla stazione di Carrara

Questa mattina, 31 dicembre 2025, una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di Carrara. La vittima è stata travolta sui binari da un convoglio Roma-Genova con centinaia di passeggeri a bordo.

La circolazione dei treni è stata fermata dall'autorità giudiziaria per oltre tre ore, allo scopo di permettere alla Polizia di effettuare i rilievi necessari che hanno portato all'identificazione della persona deceduta e alla rimozione della salma. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto volontario.

Dopo lo stop tra le stazioni di Massa Zona e Carrara Avenza, i treni dalle 13.50 stanno riprendendo a circolare sulla linea Genova-La Spezia. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria danno ora cancellazioni per alcuni convogli e rallentamenti fino a 180 minuti per altri, sia per treni a lunga percorrenza sia per treni regionali, come riporta la sezione InfoTraffico del sito di Trenitalia.

Treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33)

• ICN 894 Reggio Di Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) del 30 dicembre

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

• FR 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. In questo caso i passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, Asti, Alessandria possono utilizzare il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Di Calabria Centrale (9:45) fino a Genova Piazza principe, dove trovano proseguimento con il treno FR 8623 che ne attende l'arrivo.

Terminano la corsa a La Spezia i treni:

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:33);

• IC 670 Livorno Centrale (12:38) – Milano Centrale (17:12);

• IC 674 Livorno Centrale (13:21) – Milano Centrale (17:58).