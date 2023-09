Muore soffocato da un boccone di bistecca: tragedia in un camping di Orbetello Il 51enne Luca Cecchi, geometra fiorentino, è morto strozzato da un boccone di bistecca mentre cenava in un campeggio di Orbetello, in provincia di Grosseto, insieme alla famiglia. La tragedia è avvenuta domenica 24 settembre. Purtroppo sono stati inutili i tentativi dei presenti e del 118 di salvarlo.

È morto strozzato da un boccone di bistecca mentre cenava in un camping di Orbetello, in provincia di Grosseto, Luca Cecchi, 51 anni. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, domenica 24 settembre. Come si legge sul Corriere fiorentino, sono stati sfortunatamente tutti inutili i tentativi di soccorrere l'uomo, un geometra fiorentino.

Senza successo anche l'esecuzione della manovra di Heimlich da parte di un dipendente del campeggio. I soccorsi del 118 sono accorsi in fretta ma sono riusciti ad arrivare sul posto solo quando ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Secondo una ricostruzione approssimativa dei fatti, ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, il 51enne si trovava nel campeggio Campo Regio, a nord di Orbetello e stava cenando insieme con i suoi familiari quando ha iniziato a soffocare per il boccone che gli era andato di traverso. I presenti allarmati hanno prima provato a sbloccargli la gola con alcuni colpi sulle spalle. Poi, vedendo che la situazione non migliorava, hanno iniziato a chiedere aiuto a gran voce.

Sul posto per prestare soccorso è subito arrivato un dipendente della struttura che ha provato la manovra di Heimlich. Questa si effettua mettendosi alle spalle della persona che sta soffocando, posizionandole una mano fra stomaco e torace ed eseguendo una pressione per tentare di far espellere l'oggetto o il boccone bloccato nella gola.

Solitamente si rivela utile in situazioni di questo tipo, ma così purtroppo non è accaduto questa volta e sono stati quindi chiamati anche i soccorritori del 118. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'auto medica ma non sono riuscite a rianimare il 51enne che era andato in arresto cardiaco. La salma dell'uomo è stata restituita alla famiglia e i funerali si svolgeranno domani, martedì 26 settembre, a Firenze.