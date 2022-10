Muore in incidente in moto, il fratello cerca il medico che lo ha soccorso casa per casa È morto in un incidente stradale, travolto da un’auto mentre era in moto, Paolo Figna. Il fratello si è messo alla ricerca del medico che lo ha soccorso per primo provando a salvarlo.

A cura di Chiara Ammendola

Paolo Figna

La sua moto è stata travolta da un'auto in un impatto che non gli ha lasciato scampo. È morto così Paolo Figna, vittima di un incidente stradale a pochi giorni dal suo compleanno: il prossimo 26 ottobre avrebbe infatti compiuto 29 anni.

Lo scorso venerdì era in sella alla sua Honda Hornet mentre percorreva le strade di periferia di Verona, quando un'auto, una Citroen C3 guidata da un un uomo di 83 anni, lo ha centrato in pieno. Dopo lo scontro, Paolo è finito contro una seconda vettura riportando ferite che si sono poi rivelate mortali. Ad assistere all'incidente un medico che risiede nella zona tra Borgo Roma e Palazzina, che si è precipitato sul posto tentando di rianimare il 28enne.

Intanto sono stati allertati i soccorritori di Verona Emergenza che sono giunti sul posto con un'ambulanza. Le manovre salvavita effettuate dal medico che per primo si è recato sul luogo dell'incidente si sono però rivelate inutili e Paolo è stato dichiarato morto poco dopo. A raccontare la sua storia, come riportato dalle pagine di Corsera, è il fratello Pietro che spiega, una volta appresa la dinamica dell'accaduto, di aver provato a cercare proprio il dottore che ha provato a salvare Paolo.

E dopo aver suonato casa per casa, finalmente è riuscito a parlarci ma sopratutto a ringraziarlo: “Mi ha detto che non ha sofferto, se n'è andato senza soffrire – racconta Pietro – era il mio orgoglio”. Dopo un periodo difficile in cui aveva perso il lavoro ed era stato costretto ad arrangiarsi con qualche lavoretto saltuario, era riuscito a rimettersi in carreggiata e sognava di andare a convivere con la fidanzata. Era proprio da lei che stava andando, a San Giovanni Lupatoto, quando un'auto gli ha spezzato la vita portandolo via per sempre.