Muore dopo 3 settimane di agonia l’anziana accoltellata al volto dal figlio in Sardegna

È morta questa mattina all’Ospedale "Nostra Signora di Bonaria" di San Gavino Monreale, in Sardegna, l’83enne di Guspini che, lo scorso 5 ottobre, era stata accoltellata dal figlio all’interno della loro abitazione. La donna, gravemente malata e da tempo costretta a letto, non si è mai ripresa dalle ferite riportate durante la violenta lite familiare.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Villacidro, il figlio – un uomo di 63 anni – avrebbe colpito la madre al volto con un coltello da cucina al culmine di un acceso diverbio. I soccorsi del 118 erano intervenuti immediatamente, trasportando la donna in condizioni critiche all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Dopo un primo intervento d’urgenza, la paziente era stata trasferita a San Gavino per il proseguimento delle cure, ma le sue condizioni non hanno mai mostrato segnali di miglioramento.

Questa mattina il decesso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sequestrato il fascicolo clinico per stabilire se la morte sia direttamente riconducibile alle ferite inflitte durante l’aggressione o se siano intervenute cause sopravvenute.

Il figlio, arrestato la sera stessa dei fatti con l’accusa di tentato omicidio, si trova tuttora nel carcere di Uta. Alla luce della morte della madre, la sua posizione è ora al vaglio della Procura per una possibile riqualificazione del reato in omicidio.