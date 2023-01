Muore a 90 anni ma resta senza funerale, l’ex sindaco: “Aveva abbandonato i figli da piccoli” La vicenda di Mario Bressan, 90enne di Grantorto (Padova). L’uomo aveva tre figli da una donna da cui si è separato, ma nessuno ha richiesto il corpo. Ora sarà il comune a pagare il funerale. L’ex sindaco, Sergio Acqua: “Era antipatico, e questo suo carattere ha finito per emarginarlo. I figli non voglio più saperne”.

A cura di Biagio Chiariello

"Aveva abbandonato i figli da piccoli, per questo hanno deciso di non organizzargli il funerale". A parlare ai microfoni di Mediaset è l'ex sindaco di Grantorto, Sergio Acqua, in merito alla vicenda di Mario Bressan, il 90enne morto lo scorso 13 dicembre ma di cui nessuno ha richiesto il suo corpo che giace ancora all'obitorio di Cittadella nell'attesa dei funerali. L'anziano si era allontanato da tutti, famiglia e amici, e da anni viveva solo nella sua casa Ater in via Palù nel comune in provincia di Padova.

"Era un po' particolare, sicuramente non era simpatico, ma non è vero che era odiato da tutti. L'amministrazione comunale l'ha un po' aiutato ed ora si farà carico del suo funerale, visto che i figli non vogliono saperne", ha spiegato l'ex primo cittadino di Grantorto.

Qualcuno in paese l'aveva definito ‘insopportabile'. "Era malvisto da tutti, si atteggiava, era arrogante – ha spiegato un compaesano al Mattino di Padova – non pagava le spese condominiali, non portava fuori i rifiuti, non rispettava le regole”

"Aveva qualche amico, diciamo così… ma nel momento del bisogno, sono spariti tutti. Lui era un po' antipatico, aveva l'aria di quello che ‘sa tutto lui'. Questo suo carattere l'ha un po' emarginato" racconta Acqua.

Per evitare che si isolasse completamente, dopo la separazione dalla moglie, nei suoi confronti il comune aveva attivato un programma, affidandolo ai servizi sociali che però nulla hanno potuto nel far sì che il rapporto tra lui e i suoi famigliari si ricucisse. "Qualche tempo fa io ho parlato coi figli, mi hanno detto: ‘Lui per noi non esiste più perché da piccoli ci ha abbandonati" spiega ancora l'ex sindaco.