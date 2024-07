video suggerito

Mueslì della Coop, alici di Deco e due lotti di spinaci: le nuove allerte alimentari Si tratta di un muesli alla frutta Vivi Verde Bio a marchio Coop, filetti di alici di Decò e di un lotto degli spinaci Ambruosi & Viscardi e uno della Gabriella Spa pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Tutti i dettagli.

A cura di Biagio Chiariello

Due nuovi richiami da parte di Coop e Deco e un'allerta alimentare pubblicata direttamente sul sito del Ministero della Salute. Partiamo da quest'ultima.

Riguarda un lotto degli spinaci Ambruosi & Viscardi e uno della Gabrielli Spa. Il ministero della Salute li ha segnalati per “presunta presenza di Mandragora officinarium L.”.

Si tratta dei seguenti lotti:

GABRIELLI Spa Spinacio Selezione Qualità lotto: L 203 Linea 1 confezione da 500 g confezionato da Azienda agricola Ambruosi & Viscardi, scadenza 29 luglio;

SPINACIO 350 G AMBRUOSI & VISCARDI lotto: L 206 Linea 1 confezione da 350 g confezionato da Azienda agricola Ambruosi & Viscardi, scadenza 31 luglio.

Nelle avvertenze viene specificato di non consumare gli spinaci in questione e di riportarli presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Una seconda allerta alimentare è stata invece segnalata direttamente dalla catena alimentare Coop a scopo precauzionale: riguarda due lotti di muesli alla frutta del suo marchio Bio Vivi Verde. Il motivo del richiamo è la “possibile presenza di ocratossina A nell’ingrediente uvetta superiore ai limiti di legge”.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 375 grammi con i termini minimi di conservazione (TMC) 10/06/2025 e 11/06/2025 (codice EAN 8001120013958). La Coop raccomanda di non consumare il prodotto in questione e di restituirlo dove è stato effettuato l'acquisto per il rimborso.

Infine Decò ha richiamato un lotto di filetti di alici in olio di oliva a proprio marchio per la possibile presenza di valori di istamina superiori ai limiti di legge rilevati in autocontrollo. Le alici oggetto di richiamo sono commercializzate in vasetti di vetro da 80 grammi, con il numero di lotto LTC 116 e il TMC 25/10/2025. A produrle è l'azienda Poseidon SHPK per Decò Italia Scarl.

Anche in questo caso l'azienda raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare il prodotto in questione e di restituirlo dove è stato effettuato l'acquisto per il rimborso.