Mozzarella in carrozza richiamata dalla Coop: contiene acciughe ma l'etichetta parla di prosciutto La Coop ha richiamato un lotto di mozzarella in carrozza al prosciutto per errore di etichettatura dai propri supermercati: contiene acciughe ma non è indicata la presenza dell'allergene pesce. Il richiamo non è presente sul sito del Ministero della Salute.

A cura di Biagio Chiariello

I supermercati Coop hanno segnalato il richiamo, da parte del produttore, di un lotto di mozzarella in carrozza al prosciutto a marchio Cucina Nostrana. Il motivo dell’allerta è un errore di etichettatura potenzialmente pericoloso per le persone allergiche: l’etichetta riporta la denominazione “mozzarella in carrozza al prosciutto”, ma all’interno della confezione si trovano in realtà “mozzarelle in carrozza all’acciuga”.

Di conseguenza, non è indicata la presenza dell’allergene pesce, che rappresenta un rischio concreto per chi soffre di allergie o intolleranze specifiche. Si tratta quindi di una non conformità nella corretta indicazione degli ingredienti, che ha spinto alla rimozione del prodotto dagli scaffali.

L’avviso pubblicato da Coop sul proprio sito non è accompagnato da una fotografia del prodotto e non specifica né il peso della confezione né la data di scadenza. L’unico dato utile a identificare il prodotto coinvolto è il numero di lotto 25203. La comunicazione specifica che il richiamo riguarda solo alcuni punti vendita Coop, ma non viene fornito un elenco dettagliato degli esercizi interessati.

Al momento, il richiamo non risulta ancora presente nella sezione dedicata alle allerte alimentari del sito ufficiale del Ministero della Salute, dove vengono solitamente pubblicati e aggiornati tutti gli avvisi validati a livello nazionale.

In via precauzionale, Coop raccomanda ai consumatori, e in particolare a chi è allergico al pesce, di non consumare il prodotto indicato. Chi lo avesse già acquistato può restituirlo al punto vendita, anche in assenza dello scontrino. Il consumo della mozzarella in carrozza con etichetta errata non comporta alcun rischio per chi non è allergico al pesce, ma la mancata indicazione dell’allergene costituisce comunque un’infrazione delle normative sull’etichettatura e la sicurezza alimentare.