Movimenti anomali del palazzo, scatta l’allarme: 32 famiglie evacuate a Genova L’edifico è stato evacuato oggi a Genova dopo che i sensori piazzati per sorvegliare lo stabile hanno segnalato un movimento anomalo. “A causare gli spostamenti non sono i lavori del canale per lo scolmatore del Bisagno” ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile del Comune.

A cura di Antonio Palma

Un intero palazzo con 32 famiglie residenti è stato evacuato oggi a Genova dopo che i sensori hanno segnalato un movimento dello stabile che richiede ulteriori e approfondite verifiche. Il palazzo interessato è un condominio di via Terpi, nel quartiere genovese di Molassana, già sotto controllo da diversi anni perché aveva dei movimenti sospetti. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi quando i vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto nei pressi del cantiere per lo scolmatore del Bisagno.

Il sospetto è che lo stabile possa aver subito un dissesto statico e sul posto, oltre ai pompieri, sono accorsi la polizia locale, i carabinieri e i tecnici comunali. Alla fine si è deciso di dare il via a una evacuazione precauzione delle famiglie, in tutto circa 80 persone, che resteranno lontano da casa per almeno 3 giorni e comunque fino a quando non verranno fatte tute le verifiche del caso. "Appena saputo sono corso subito. Siamo vicine alle famiglie, metteremo in campo tutte le nostre forze per risolvere al più presto la situazione" ha dichiarato il vicesindaco Pietro Piciocchi, anche lui intervenuto sul posto.

Secondo l'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova, Sergio Gambino, l'edificio era oggetto di lavori di messa in sicurezza che avrebbero consolidato il versante a valle dell'edificio proprio a ridosso del cantiere del Bisagno. "A causare gli spostamenti non sono i lavori del canale per lo scolmatore del Bisagno perché i sensori hanno registrato dei movimenti quando sono state fatte le palificazioni. In questo momento non sono stanti riscontrati dei movimenti legati alle mine per lo scolmatore", ha affermato Gambino

"Questo è un edificio attenzionato da qualche decennio nel senso che aveva dei movimenti controllati da sensori di movimento posizionati dall'Università. A seguito di questi movimenti il condominio aveva deliberato dei lavori per la messa in sicurezza che prevedevano delle palificazioni che avrebbero consolidato il versante a valle dell'edificio. A seguito di questi lavori i sensori hanno riscontrato dei movimenti anomali della struttura e quindi la ditta che sta facendo i lavori con l'ingegnere strutturista, per precauzione, hanno deciso di far evacuare l'edificio al fine di completare i lavori di messa in sicurezza per farli rientrare" ha spiegato l'assessore, concludendo: "Non si sa quanto i lavori, nel mentre, continueranno a far muovere la struttura".