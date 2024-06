video suggerito

Moto si scontra con due auto nel Catanzarese: Luigi Frustaci muore a 24 anni

Luigi Frustaci, 24 anni

Incidente mortale sulla strada statale 106 Jonica, nel Comune di Cropani, in provincia di Catanzaro, dove nella mattinata di oggi, domenica 23 giugno, un ragazzo di 24 anni ha perso la vita. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture e una moto Yamaha di grossa cilindrata, quella su cui viaggiava il giovane.

La vittima si chiamava Luigi Frustaci. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne si sarebbe scontrato prima contro una Fiat Punto, che si stava immettendo sulla statale uscendo da un'attività commerciale, poi contro una seconda vettura, una Mazda.

Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella della moto ed è caduto violentemente a terra. Purtroppo, a nulla è servito l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, arrivati sul luogo con un'ambulanza e un elisoccorso: il 24enne è morto sul colpo.

Non sono ancora state chiarite le cause del sinistro, oggetto degli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina giunti sul posto subito dopo l'incidente, insieme alla polizia stradale. Gli uomini dell'Arma hanno già acquisito le immagini di un sistema di videosorveglianza che si trova nella zona.

L'evento ha causato notevoli disagi alla circolazione: la strada è stata inizialmente chiusa in entrambe le direzioni, provocando lunghe code.

Luigi Frustaci, residente a Crotone e la cui famiglia è proprietaria di una nota azienda di autotrasporti, era molto conosciuto anche a Isola di Capo Rizzuto, specialmente nell'ambiente dei motociclisti, per la sua partecipazione a numerosi raduni.

A conferma della passione per le due ruote del ragazzo anche le tante foto postate sui social della sua moto e un profilo dedicato, dove il 24enne pubblicava video in cui si riprendeva in sella alla Yamaha.

Come si legge sul quotidiano locale Il Crotonese, l’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della statale che presenta molti accessi laterali ed è per questo molto pericoloso. I residenti della zona e i titolari delle attività commerciali in questi anni hanno lanciato più volte l’allarme sulla pericolosità del tratto di strada chiedendo interventi per la messa in sicurezza.