Morto per colpo di calore bimbo di 4 anni: era uscito di casa mentre i genitori dormivano ed era entrato in auto

È morto questa mattina all'ospedale Gemelli di Roma il bimbo di 4 anni che in seguito a un colpo di calore era stato trasferito dalla Sardegna alla Capitale dopo un primo ricovero al Santissima Annunziata di Sassari. Il bimbo era in vacanza a Olmedo con la famiglia arrivata dalla Romania. Secondo quanto ricostruito fino a oggi, il bimbo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, era uscito di casa. Quando la mamma e il padre si erano accorti della sua assenza, avevano dato il via alle ricerche. Il piccolo era stato poi trovato privo di sensi nell'auto dei genitori parcheggiata sotto il sole.

Dopo la scoperta, il bimbo era stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale di Sassari. Qui le sue condizioni erano apparse subito critiche, tanto da richiedere il ricovero in rianimazione. Il minore era poi stato trasportato a Roma venerdì sera poiché le sue condizioni non erano migliorate.

Nonostante le azioni messe in campo dagli specialisti della rianimazione pediatrica del Policlinico Gemelli, per il bimbo non vi è purtroppo stato nulla da fare. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta che ora per competenza passerà alla Procura di Roma.

Secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti informate, il bimbo sarebbe deceduto a causa di un danno cerebrale irreversibile dovuto all'esposizione prolungata al sole e alle alte temperature. Nonostante l'impegno dei medici, per il piccolo non vi è stato niente da fare e il danno cerebrale si è evoluto negativamente fino al decesso.

