Attualità
Video thumbnail

Morto nell’incidente a Trani, sui social il video prima dello schianto: il tachimetro segna 147 km/h

Nell’incidente ha perso la vita il 32enne Salvatore Patruno. Il filmato, condiviso su Instagram, mostra in modo chiaro la sequenza dei fatti: l’auto in movimento, la velocità elevata, la strada deserta, e pochi secondi dopo l’impatto fatale contro il muretto.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Biagio Chiariello
150 CONDIVISIONI
Un frame del video
Un frame del video

Un video pubblicato sui social pochi minuti prima dell’incidente getta nuova luce sull'incidente stradale in cui Salvatore Patruno, 32 anni, ha perso la vita in un tragico schianto nei pressi di Trani. Le immagini mostrano l’abitacolo di una Volkswagen Golf mentre procede a forte velocità lungo via Barletta, con il tachimetro che supera i 140 chilometri orari (147 per la precisione), e la provinciale immersa nell’oscurità tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Pochi secondi dopo, l’auto perde il controllo e si schianta violentemente contro un muretto a secco.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e mezzi del soccorso stradale.

Nel sinistro, avvenuto intorno alle 2 di venerdì 20 febbraio, sono rimasti coinvolti tre giovani. Patruno, alla guida, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto sul colpo. Gli altri due occupanti, un diciassettenne e un ventunenne, entrambi baresi ma residenti a Trani, hanno riportato traumi cranici e sono stati trasportati negli ospedali di Barletta e Andria. Al momento le loro condizioni non sembrano critiche, ma permangono riservate.

Leggi anche
Incidente a Trani, un morto e due feriti. In un video prima dello schianto la folle corsa a 140 km/h

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso aderenza probabilmente a causa dell’asfalto viscido. Non risultano altri veicoli coinvolti. L’impatto è stato così violento da ridurre l’auto a un ammasso di lamiere, rendendo immediatamente chiara la gravità della situazione ai soccorritori intervenuti.

Le indagini proseguono per determinare con precisione le cause dell’incidente e eventuali responsabilità. Il video, condiviso su Instagram poco prima dello schianto, è ora al vaglio degli investigatori e sarà utilizzato per ricostruire la dinamica dell’uscita di strada e verificare la velocità effettiva del mezzo.

Attualità
150 CONDIVISIONI
Immagine
Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma: "Chi ha sbagliato deve pagare"
Avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: "Fatto il possibile"
L'amore di Napoli per Domenico, al Monaldi altarino con centinaia di biglietti: "Figlio di tutti noi"
"Stanno girando raccolte fondi che sono truffe"
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli
L'avvocato della famiglia del bambino: "La cartella clinica è incompleta"
Matteo Bassetti: "Errori di comunicazione inaccettabili. Donate gli organi"
Bimbo morto dopo il trapianto, perché per Domenico alla fine non è stato usato un cuore artificiale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views