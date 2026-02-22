Morto nell’incidente a Trani, sui social il video prima dello schianto: il tachimetro segna 147 km/h

Nell’incidente ha perso la vita il 32enne Salvatore Patruno. Il filmato, condiviso su Instagram, mostra in modo chiaro la sequenza dei fatti: l’auto in movimento, la velocità elevata, la strada deserta, e pochi secondi dopo l’impatto fatale contro il muretto.

Un frame del video

Un video pubblicato sui social pochi minuti prima dell’incidente getta nuova luce sull'incidente stradale in cui Salvatore Patruno, 32 anni, ha perso la vita in un tragico schianto nei pressi di Trani. Le immagini mostrano l’abitacolo di una Volkswagen Golf mentre procede a forte velocità lungo via Barletta, con il tachimetro che supera i 140 chilometri orari (147 per la precisione), e la provinciale immersa nell’oscurità tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Pochi secondi dopo, l’auto perde il controllo e si schianta violentemente contro un muretto a secco.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e mezzi del soccorso stradale.

Nel sinistro, avvenuto intorno alle 2 di venerdì 20 febbraio, sono rimasti coinvolti tre giovani. Patruno, alla guida, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto sul colpo. Gli altri due occupanti, un diciassettenne e un ventunenne, entrambi baresi ma residenti a Trani, hanno riportato traumi cranici e sono stati trasportati negli ospedali di Barletta e Andria. Al momento le loro condizioni non sembrano critiche, ma permangono riservate.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso aderenza probabilmente a causa dell’asfalto viscido. Non risultano altri veicoli coinvolti. L’impatto è stato così violento da ridurre l’auto a un ammasso di lamiere, rendendo immediatamente chiara la gravità della situazione ai soccorritori intervenuti.

Le indagini proseguono per determinare con precisione le cause dell’incidente e eventuali responsabilità. Il video, condiviso su Instagram poco prima dello schianto, è ora al vaglio degli investigatori e sarà utilizzato per ricostruire la dinamica dell’uscita di strada e verificare la velocità effettiva del mezzo.