Trani, auto esce di strada a causa dell’asfalto viscido: muore 33enne, gravi due amici di 17 e 21 anni

A perdere la vita è stato il 33enne Salvatore Patruno, che viaggiava a bordo dell’auto insieme ai due feriti, di 17 e 21 anni, entrambi gravi.
A cura di Davide Falcioni
Un ragazzo di 33 anni è morto e due giovanissimi sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Trani, lungo strada provinciale che collega con Barletta.

A perdere la vita è stato Salvatore Patruno, che viaggiava a bordo dell’auto insieme ai due feriti. Per cause ancora in corso di accertamento – ma molto probabilmente legate al fondo stradale reso viscido dalle piogge delle ore precedenti – il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Salvatore Patruno è stato sbalzato a diversi metri dall’auto ed è morto sul colpo. Un ragazzo a bordo della vettura, un 17enne barese ma residente a Trani – trasportato in codice rosso al Dimiccoli di Barletta – è stato ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata a causa delle ferite riportate nell’impatto. Il terzo giovane, un 21enne anche lui barese ma residente a Trani, è ricoverato al Bonomo di Andria. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco e i mezzi del soccorso stradale. In corso ulteriori accertamenti per verificare le cause della tragedia.

