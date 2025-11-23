Morto Maurizio Sella, l’annuncio della banca, diceva: “Rispetto per il cliente che ci dà il pane”

Maurizio Sella per quasi sessant’anni ha guidato l’omonima banca e l’azienda di famiglia. Il decesso nella tarda serata di ieri dopo un repentino peggioramento delle condizioni.

È morto all’età di 83 anni Maurizio Sella, l’uomo che per quasi sessant'anni ha guidato l’omonima banca e l'azienda di famiglia. Ne da notizia oggi lo stesso Gruppo Sella spiegando che il decesso è avvenuto nella tarda serata di ieri dopo un repentino peggioramento delle condizioni dell’ex presidente colpito da una malattia che si è improvvisamente aggravata.

“Fino all’ultimo momento, anche in questi giorni di sofferenza fisica, ha dedicato ogni singolo istante a lavorare per l’azienda e per la famiglia” ha dichiarato il Ceo dell’azienda Pietro Sella, aggiungendo: “Ci lascia colui a cui dobbiamo il successo del Gruppo in cui lavoriamo e un grande esempio di dedizione, saggezza, lungimiranza e imprenditorialità”.

“Nella pratica aveva da già da tempo predisposto ogni aspetto della sua successione. Ma quello che più di tutto ci lascia è una grande eredità morale, fatta di insegnamenti e di incrollabile fiducia, determinazione e lavoro per il futuro. La sua forza, il suo esempio, la sua integrità e la sua fiducia nel futuro sono e saranno sempre il nostro elemento distintivo”, sottolinea il ceo.

Dopo essere stato amministratore delegato e direttore generale della banca dal 1974 fino al 2002, guidandola in un cambiamento epocale, dal 2000 era stato presidente anche di Banca Sella Holding, la capogruppo del gruppo Sella nato dall’importante sviluppo della banca di famiglia. Un incarico che aveva lasciato da pochi mesi, nel maggio corso. Fino all’ultimo era stato invece presidente anche di Banca Patrimoni Sella & C.

Discendente dalla ricca famiglia dei Sella, dopo la laurea in Economia e commercio all’Università di Torino nel 1966, Maurizio era entrato nella banca fondata nel 1886 dal nonno con gli altri fratelli partendo dal basso come cassiere. Al tempo il gruppo era guidato dallo zio Giorgio e dal padre Ernesto.

“Ho respirato fin dalla nascita valori quali l’intraprendenza, l’imprenditorialità, il senso del dovere, l’etica del lavoro, l’onestà, la dedizione all’impresa di famiglia, l’importanza dell’unione degli azionisti di famiglia e l’amore per il cliente che ci dà il pane che è uno degli insegnamenti sempre vivi nella nostra famiglia e nella nostra impresa” aveva scritto Maurizio Sella raccontando il proprio percorso professionale e imprenditoriale.