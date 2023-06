Morto il prof esperto di Dante Alighieri Valter Giordano: era stato condannato per abusi su due allieve Il professore del liceo Soleri di Saluzzo era stato arrestato nel 2013 con l’accusa di avere intrattenuto relazioni con due studentesse, entrambe minorenni.

È morto all'età di 67 anni l'ex insegnante di liceo cuneese Valter Giordano, protagonista un decennio fa di un caso giudiziario che all'epoca scosse la provincia Granda. Noto come grande esperto della figura di Dante Alighieri, il professore del liceo Soleri di Saluzzo era stato arrestato nel 2013 con l'accusa di avere intrattenuto relazioni con due studentesse, entrambe minorenni.

Giordano aveva quindi patteggiato una condanna a due anni, scontati agli arresti domiciliari presso una comunità religiosa di Savigliano. L'indagine a suo carico era scaturita dalle intercettazioni dei carabinieri su una vicenda di presunti rituali occulti che avrebbero portato al suicidio di cinque giovanissimi, compresa un'allieva del professore, tra il 2004 e il 2011. Questo filone investigativo non aveva portato però a nessun esito concreto.

Intervistato anni fa dal Corriere dichiarò : "Ho sbagliato con le mie alunne L'arresto è stato una liberazione". E ancora: "La mia grande debolezza è stata non essere riuscita a controllare me stesso, la mia colpa più grave non aver soppesato con attenzione quello che stavo vivendo, non essere stato sufficientemente lucido nel comportamento che avrei dovuto mantenere in quel contesto. Ho sbagliato a non tener conto del mio ruolo ea non capire che dall'altra parte non ero Valter ma il professor Giordano».

Una volta lasciato l'insegnamento e scontata la pena, Giordano si era ritirato a Vinadio, il suo paese di origine, e aveva continuato a dedicarsi alla letteratura: è autore tra l'altro di una traduzione dell'Inferno di Dante in lingua occitana. Il suo decesso, provocato da un male incurabile, è avvenuto sabato all'ospedale di Demonte.