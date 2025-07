Morto il 17enne padovano caduto dal balcone durante la vacanza a Corfù con gli amici

Non ce l’ha fatta il giovane caduto dal balcone durante la vacanza a Corfù con gli amici. Il 17enne è deceduto all’ospedale di Padova dove era stato trasferito e ricoverato nel reparto di rianimazione dopo il grave incidente in Grecia. “Un alito di vita che è sfumato” è il commosso ricordo del giovane da parte del preside del liceo che frequentava.

È morto il ragazzo padovano di 17 anni che era caduto dal balcone durante la vacanza a Corfù con gli amici. Il giovane è deceduto all'ospedale di Padova dove era stato trasferito dopo il grave incidente avvenuto la scorsa settimana durante la vacanza con un gruppo di compagni di scuola in Grecia. Il giovane era ricoverato in gravissime condizioni ma fino all'ultimo parenti amici hanno sperato in un miracolo e che il ragazzo potesse ristabilirsi.

Una speranza che purtroppo si è infranta appena 24 ore dopo il suo rientro in Italia con un volo medico a Padova. Il diciassettenne, che era stato ricoverato in gravissime condizioni già in Grecia, era stato stabilizzato e infine trasportato all'ospedale di Padova il 16 luglio scorso quando era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Qui i medici hanno provato di tutto ma purtroppo le condizioni del diciassettenne non sono mai migliorate e dopo aver accertato la mancanza di attività cerebrale, i medici e i familiari hanno deciso di staccare le macchine che lo tenevano in vita dichiarandone il decesso la scorsa notte.

Secondo quanto ricostruito finora, il giorno dell'incidente lo studente liceale era precipitato all’indietro da un balcone di un appartamento al secondo piano di un residence dove si trovava con alcuni amici, facendo un volo nel vuoto da circa sette metri di altezza. Immediatamente soccorso dopo l'allarme lanciato dagli amici, era stato ricoverato all'ospedale di Corfù ma da allora non si è mai più ripreso fino al tragico epilogo delle scorse ore.

Leggi anche Precipita dal balcone durante la vacanza con gli amici a Corfù, 17enne in ospedale in condizioni disperate

Gli accertamenti sul posto hanno confermato che non aveva né bevuto né assunto sostanze perché nel sangue non c'erano tracce di alcool o droghe ma purtroppo si è trattato di una tragica fatalità un incidente che ha trasformato una vacanza in una tragedia.

Commosso il ricordo del giovane da parte del liceo classico che frequentava a Padova. "Abbiamo sperato, abbiamo pregato, abbiamo atteso. Ma la sua vita era legata ad un filo, ad un alito di vita che è sfumato per ricongiungersi con la Vita di Dio, che ora lo abbraccia" si legge nella lettera di addio pubblicata dal preside nelle scorse ore sul sito del Liceo.