Morto Gian Germano Giuliani, l’imprenditore che rese celebre l’Amaro “medicinale”

A cura di Davide Falcioni

È morto all'età di 88 anni Gian Germano Giuliani, imprenditore che ha legato il proprio nome all’Amaro Medicinale Giuliani, reso celebre dagli spot di Carosello. Visionario e innovatore, Giuliani ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità della tv e del marketing, trasformando la storica azienda di famiglia in un colosso farmaceutico.

Discendente di una tradizione farmaceutica avviata dal nonno Germano nel 1889 con l’acquisizione dell’Antica Farmacia del Lazzaretto, Giuliani introdusse radicali cambiamenti nell’impresa di famiglia. Tra le sue intuizioni, la diversificazione del catalogo prodotti, con il lancio di formulazioni innovative come il ricostituente vitaminico Calcio Giuliani, il ricostituente Blastoidina, l’antiulcera Drogar e l’antinfiammatorio intestinale Salisulf.

Il grande successo arrivò con l’Amaro Medicinale Giuliani, pubblicizzato con lo slogan "Il Digestivo che in più attiva il fegato in poco tempo". La campagna pubblicitaria su Carosello fece del prodotto un’icona, cui si affiancarono imponenti campagne di affissione. Nel 1976, Giuliani ampliò ulteriormente il business con la creazione della divisione Pharma, da cui nacque anche Bioscalin, il primo integratore alimentare specifico per la salute dei capelli.

Oltre all’imprenditoria, Giuliani coltivava una grande passione per il calcio e per l’Inter, squadra di cui entrò a far parte del consiglio di amministrazione. La sua azienda ha continuato a crescere e nel 2024 ha registrato un fatturato vicino ai 170 milioni di euro. “Papà ci ha insegnato la disciplina, a saper cogliere le opportunità e, soprattutto, a non mollare mai”, hanno dichiarato con commozione i figli Germano e Gianmaria, oggi alla guida del gruppo farmaceutico.