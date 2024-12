video suggerito

Morto Davide Benetti: il professore era caduto da un balcone durante una gita, aveva 43 anni Davide Benetti, insegnante 43enne, è morto in ospedale dopo giorni di agonia. Il docente era rimasto vittima di un incidente durante una gita scolastica il 9 dicembre scorso, quando il balcone di una villa storica di Ro, nel Ferrarese, è crollato. Con lui era stata ricoverata anche una guida turistica.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'insegnante Davide Benetti

È morto all'ospedale Sant'Anna di Cona, a Ferrara, Davide Benetti, insegnante di 43 anni cheil 9 dicembre scorso è precipitato da un balcone di una villa a Ro, nel Ferrarese, durante una gita scolastica. Il terrazzino aveva ceduto improvvisamente proprio mentre il docente si stava affacciando insieme ad alcuni alunni e una guida turistica. Entrambi erano caduti a terra insieme ai calcinacci. Gli studenti sono fortunatamente rimasti illesi mentre l'insegnante e la guida turistica sono stati portati in pronto soccorso con codice di massima urgenza, anche se non sembravano in pericolo di vita.

Il 43enne aveva riportato diverse fratture e nei giorni seguenti aveva sempre avuto la febbre alta. È morto nella tarda mattina di oggi all'ospedale.

