Paura in gita scolastica nel Ferrarese: crolla il balcone di una villa storica, prof e guida volano giù Il crollo è avvenuto durante una gita scolastica: precipitano per 5 metri insegnante e guida turistica, trasportati d'urgenza in ospedale. Illesi studenti e studentesse.

A cura di Beatrice Tominic

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 9 dicembre 2024, in gita scolastica nel Ferrarese, dove il balcone di una villa settecentesca è crollato durante una visita guidata. Precipitate dal terrazzino una guida turistica e un insegnante: si trovano in gravi condizioni, ma non i pericolo di vita. Illesi alunni e alunne che erano appena rientrate.

Crolla un balcone in una villa settecentesca nel Ferrarese: cosa è successo

I fatti sono avvenuti questa mattina nel Ferrarese, nel corso di una gita scolastica a Villa Rivani Farolfi a Ro, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara. È in questa dimora storica che è stata organizzata l'uscita disciplinare di alcune classi delle scuole medie. Nel corso della visita alla villa, ragazzi e ragazze si sono affacciate dal balcone.

Hanno fatto appena in tempo a rientrare quando il balcone è crollato, facendo precipitare, insieme ai calcinacci, un insegnate e la guida turistica. Il volo è stato di circa cinque metri. L'allarme è scattato immediatamente.

Crolla un balcone nel Ferrarese durante una gita: l'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto il crollo, è stato fatto scattare subito l'allarme. Insegnante e guida sono stati trasferiti d'urgenza nell'ospedale di Cona. Secondo le prime informazioni raccolte, sia il docente che la guida turistica avrebbero riportato gravi lesioni, ma nessuno dei due rischierebbe la vita.Il corpo studentesco, invece, è rimasto totalmente illeso ed è stato riportato a scuola.

Oltre agli operatori del pronto soccorso del 118, che sono arrivati con due ambulanze e un'auto medica e si sono occupati di trasportare i due feriti in ospedale, hanno raggiunto il luogo del crollo pure i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara e i carabinieri. Ancora in corso le cause del cedimento del balcone della villa.