Morto Daniele Venturi, era il fondatore dei Papaboys: disposta l’autopsia per chiarire le cause

A cura di Ida Artiaco

È morto a 55 anni Daniele Venturi, il fondatore dei Papaboys. Il decesso si è verificato nelle scorse ore all'ospedale di Siena, dove era arrivato qualche giorno fa in seguito ad un malore. Era stato poi ricoverato nel reparto di terapia intensiva prima che le sue condizioni precipitassero. Non sono ancora chiare le cause di quanto successo, per questo è stata disposta l'autopsia. Il funerale si terrà comunque sabato prossimo, a Massa Marittima, paese dove viveva.

Fondatore e anima dell'Associazione Nazionale Papaboys, nata nel 2000 per la Giornata Mondiale della Gioventù di Giovanni Paolo II, Daniele era un vulcano di idee. Di recente aveva dato vita al settimanale Il Pensiero, con meditazioni e riflessioni sulla Chiesa e sul Vangelo. Ultimamente, il fondatore dei Papaboys, facendo gli auguri di pronta guarigione a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, aveva dato appuntamento ai suoi boys per il 28 luglio a Roma, per il Giubileo dei giovani.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per Venturi sui social network. Quasi ogni giorno mi mandavi un tuo pensiero, una tua riflessione sul Vangelo, sulla vita. Dall’alto dei cieli dove adesso sei…prega per tutti noi Daniele Venturi. Ci mancherai", ha scritto tra gli altri Daniela. "Abbiamo fatto un milione di cose insieme, uniti in un solo credo, quello di Dio .Sono distrutto. Addio Fratello mio, ancora non ci credo ti vorrò bene per l'eternità", è il messaggio di Fabrizio su Facebook. Infine, Fra Emiliano: "Caro Daniele Venturi sei volato in Cielo questa mattina così, proprio come uno scherzo toscano… Sei stato per me un grande amico e un vulcano di idee da Papaboy al Pensiero e tantissime iniziative pubbliche e private. Amavi profondamente il papa, la Chiesa e il comunicare la bellezza della fede. Grazie amico mio! Dal Cielo prega per tutti noi!".