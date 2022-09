Morto a 17 anni dopo caduta da finestra del Civiform di Cividale del Friuli: si indaga per omicidio La procura di Udine indaga per omicidio colposo in merito alla morte del 17enne Dreni Bajrami, caduto dalla finestra della propria camera del convitto Civiform di Cividale del Friuli.

A cura di Chiara Ammendola

Dreni Bajrami (Facebook)

Omicidio colposo. È questa l'ipotesi di reato per la quale sta indagando la Procura di Udine in merito alla morte di Dreni Bajrami, il ragazzo di 17 anni originario del Kosovo, caduto dalla finestra della propria camera, in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati, il Civiform di Cividale, nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Il fascicolo è al momento contro ignoti.

Il 17enne è morto dopo tre giorni di agonia nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia dove era stato ricoverato a causa delle gravissime lesioni riportate. Il procuratore capo di Udine, Massimo Lia, ha disposto l'autopsia, mentre proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale per accertare le cause della morte.

Dreni è caduto da un'altezza di cinque metri da una finestra della struttura della quale era ospite dallo scorso febbraio. Lo stesso istituto in una nota ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del diciassettenne: "Era giunto a Cividale per cercare un futuro migliore per lui e la famiglia – si legge – niente può attenuare lo strazio di vedere questo percorso interrotto. Vogliamo esprimere il nostro cordoglio per la scomparsa del giovane, vittima di un tragico incidente nella notte di domenica scorsa".

Secondo Civiform, il 17enne era stato accolto dalla struttura dove aveva frequentato percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana e di cittadinanza attiva previsti dal suo progetto educativo e dove "si era inserito positivamente nella Comunità, intessendo relazioni serene sia con gli altri giovani ospiti che con il personale che lo aveva preso in carico".