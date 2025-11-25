Attualità
video suggerito
video suggerito

Morti nel casolare a Udine, corpi in avanzato stato di decomposizione: ipotesi avvelenamento da monossido

Due uomini senza fissa dimora sono stati trovati morti in un casolare abbandonato a Udine. Nessun segno di violenza: gli inquirenti ipotizzano un’intossicazione da monossido.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Il casolare abbandonato che si affaccia sulla campagna di via Bariglaria, alla periferia est di Udine, è diventato ieri il centro di un intervento durato ore, dopo il rinvenimento dei corpi di due uomini all’interno della struttura. Il ritrovamento è avvenuto a metà giornata, in un’area isolata raggiunta di solito solo da ciclisti e pedoni.

A chiamare i soccorsi è stato un uomo di passaggio, insospettito da un dettaglio anomalo nei pressi dell’edificio. Erano circa le 12 quando ha contattato il 112, facendo partire l’intervento congiunto di sanitari, polizia e vigili del fuoco. Il casolare, chiuso e recintato da tempo per evitare intrusioni, è noto nella zona per episodi di occupazioni irregolari.

All’interno, oltre ai due corpi, gli agenti hanno trovato giacigli di fortuna, sacchi a pelo e un braciere. L’accesso ai locali è stato possibile solo dopo la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, a causa del degrado strutturale e dell’instabilità dei solai. Le vittime, entrambe straniere e senza fissa dimora, si trovavano nell’ammezzato: l’ambiente era buio, privo di ventilazione e in condizioni tali da aver accelerato la decomposizione, complicando la stima dell’ora del decesso.

Leggi anche
Il cantante D4vd sospettato per la morte della 15enne il cui corpo è stato trovato in decomposizione nella sua auto

I rilievi della Questura non avrebbero evidenziato segni di violenza. Sono stati disposti accertamenti medico-legali, mentre l’ipotesi più attendibile al momento resta quella dell’intossicazione da monossido di carbonio. Il braciere trovato vicino ai giacigli suggerisce che i due abbiano tentato di scaldarsi nelle notti più fredde, all’interno di uno spazio angusto e senza ricambio d’aria.

Le salme sono state trasferite all’Istituto di Medicina legale di Udine per i rilievi dattiloscopici e il confronto con eventuali denunce di scomparsa, passaggio necessario per risalire all’identità delle vittime. La Squadra mobile sta raccogliendo informazioni nella zona, verificando presenze e movimenti lungo la pista ciclabile e nei terreni vicini. L’area isolata e la scarsa frequentazione nelle ore notturne rendono più complessa la ricostruzione delle ore precedenti alla morte dei due uomini.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il Femminicidio diventa reato autonomo, approvata la nuova legge all’unanimità
Violenza sessuale, perché Lega, Forza Italia e FdI hanno bloccato il ddl sul consenso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views