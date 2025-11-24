Attualità
Due persone trovate morte in una casa abbandonata a Udine: a dare l’allarme alcuni passanti

Due persone sono state trovate morte in una casa abbandonata in via Bariglaria a Udine. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti verso le 12.15 di oggi 24 novembre.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Due persone sono state trovate morte in una casa abbandonata in via Bariglaria a Udine. Stando alle prime informazioni, a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti verso le 12.15. Immediatamente sul posto è arrivato il personale sanitario della Sores Fvg: i medici purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora le indagini sono state affidate alla polizia: al vaglio al momento ci sono tutte le piste investigative.

Dai primi rilievi compiuti sui due corpi, si tratterebbe di due cittadini stranieri: molto probabilmente utilizzavano quella casa abbandonata come rifugio di fortuna.

Dalle prime analisi del medico legale, il decesso risalirebbe a qualche giorno. I loro due corpi infatti erano già in avanzato stato di decomposizione. Per questo risulta impossibile con i primi accertamenti risalire alle cause del decesso: "Per ora è impossibile capire se quanto avvenuto sia da ascrivere a una morte violenta", hanno spiegato gli investigatori all'Ansa. Si procederà a breve con l'autopsia.

Articolo in aggiornamento

