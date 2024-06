video suggerito

Morte Vera Slepoj, la Procura di Padova apre un fascicolo per omicidio colposo: attesa per l'autopsia La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Vera Slepoj, la nota psicologa e scrittrice di 70 anni, trovata senza vita nella sua casa il 21 giugno. La famiglia ha presentato un esposto.

La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Vera Slepoj, la nota psicologa e scrittrice di 70 anni, trovata senza vita in casa sua il 21 giugno scorso. Inizialmente si è parlato di malore come possibile causa del decesso, poi è arrivata la svolta. Titolare del fascicolo d'indagine è il sostituto procuratore Francesco Lazzeri.

La famiglia della professionista non crederebbe infatti all'ipotesi della morte naturale. Il corpo di Slepoj era stato ritrovato la mattina dello scorso venerdì sul divano nel suo appartamento nel centro di Padova. Come riporta il Corriere del Veneto, i suoi cari hanno presentato un esposto in Procura il giorno dopo il decesso, per chiedere accertamenti sulla morte improvvisa della scrittrice, che sembrava godere di ottima salute. Aveva addirittura confidato a chi le era vicino di sentirsi in forma.

Nel fascicolo, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero indagati: il primo atto necessario per capire che direzione dare alle indagini sarà l’esame autoptico, in programma già domani, mercoledì 26 giugno. Ancora non si conosce la data del funerale che molti amici, colleghi e conoscenti continuavano ad attendere, la quale sarà decisa dopo che la procura avrà dato il nulla osta alla sepoltura.

Docente di Sociologia della Salute presso l'Università degli Studi di Siena, è stata Presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory. Nel corso della sua carriera, ha curato rubriche a tema psicologico in diverse riviste e settimanali ed ha collaborato come editorialista in diversi quotidiani nazionali e locali. Aveva avuto anche una breve parentesi politica candidandosi nel 1999 per Alleanza Nazionale alle Europee e nel 2006 per il Senato dall'Udc.